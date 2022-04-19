Fas ve Ürdün Kralları İsrail'in Mescid-i Aksa Baskınlarını Görüştü - Son Dakika
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Fas ve Ürdün Kralları İsrail'in Mescid-i Aksa Baskınlarını Görüştü

19.04.2022 14:05
Fas ve Ürdün Kralları İsrail'in Mescid-i Aksa Baskınlarını Görüştü

RABAT, 19 Nisan (Xinhua) -- Fas ve Ürdün Pazartesi günü, İsrail polisinin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınların "muhtemelen kin, nefret ve aşırılık duygularını kışkırtacağını" söyledi.

RABAT, 19 Nisan (Xinhua) -- Fas ve Ürdün Pazartesi günü, İsrail polisinin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınların "muhtemelen kin, nefret ve aşırılık duygularını kışkırtacağını" söyledi. Fas kraliyet kabinesinin yaptığı açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed ile Ürdün Kralı 2. Abdullah arasında yapılan telefon görüşmesine atıfta bulunularak Mescid-i Aksa'ya düzenlenen polis baskınlarının bölgede barış sürecinin canlandırılması şansını yok edeceği belirtildi.

İsrail polisi Ramazan ayında Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, bunun üzerine Filistinliler ile İsrail polisi arasında çıkan çatışmalarda en az 200 Filistinli yaralanmıştı. Öte yandan, İsrail'de, bazıları İsrail'in Arap kökenli vatandaşları tarafından gerçekleştirilen bir dizi silahlı, bıçaklı ve araçlı saldırıda 10'un üzerinde İsrailli öldü.

Fas ve Ürdün Kralları İsrail'in Mescid-i Aksa Baskınlarını Görüştü

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Kaynak: Xinhua

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