Fas, yüksek hızlı tren projesi için finansman arayışında - Son Dakika
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Fas, yüksek hızlı tren projesi için finansman arayışında

25.04.2022 23:39
Fas, yüksek hızlı tren projesi için finansman arayışında

Fas, ülkenin en büyük şehri Kazablanka ile Agadir kentlerini birleştirmek üzere hayata geçirilecek olan yüksek hızlı tren projesi için finansman arayışında olduğunu duyurdu.

Fas, ülkenin en büyük şehri Kazablanka ile Agadir kentlerini birleştirmek üzere hayata geçirilecek olan yüksek hızlı tren projesi için finansman arayışında olduğunu duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Muhammed Abdulcelil, Meclis Genel Kurulunda konuya dair açıklama yaptı.

Abdulcelil, "Ön tahminler, projenin maliyetinin yaklaşık 75 milyar dirhem (yaklaşık 7,5 milyar dolar) olduğunu gösteriyor." dedi.

Projenin altyapısı ve mühendisliği ile ilgili ön çalışmaların tamamlandığını vurgulayan Abdulcelil, "Proje büyük bir planın parçası. Projenin tamamlanması finansmanına bağlı. Biz de bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.

Fas, Kasım 2018'de Afrika kıtasında ilk yüksek hızlı tren projesini hayata geçirmişti ve ülkenin kuzeyindeki Tanca kenti ile Kazablanka'yı birbirine bağlayan bu trene "El-Burak" adını vermişti.

Fas Demir Yolları Ofisi, ülke topraklarını 1300 kilometreden fazla yüksek hızlı tren yolu, 3 bin 800 kilometre normal demir yoluyla döşemek üzere orta ve uzun vadeli bir planı olduğunu açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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