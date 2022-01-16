Fashion Eskişehir Moda Tasarım Yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Eskişehir Ticaret Odası tarafından düzenlenen Fashion Eskişehir Moda Tasarım Yarışması düzenlenen defile ve ödül töreni ile sona erdi.

Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve TOBB Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde düzenlenen yarışmanın ödül töreni ve defilesi Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İş dünyası, moda camiasının önde gelen isimlerinin katıldığı ve Türkiye'nin dört bir yanından konukların yer aldığı tören ve defile öncesinde yarışma için hazırlanan kısa film gösterildi.

Gazeteci ve yazar Ece Vahapoğlu Alpay'ın sunuculuğunu üstlendiği törende konuşan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir'in moda sektörüne katkı sağlayacak önemli bir adım atmaktan dolayı heyecan ve gurur duyduklarını dile getirdi.

Fashion Eskişehir Moda Tasarım Yarışması ile Eskişehir'i moda tasarımında da önemli bir yere getirebilmeyi amaçladıklarını belirten Güler, projeye Türkiye'nin dört bir yanından 340 genç modacının başvuru yaptığını ve 15'inin finale kalma başarısı gösterdiğini anımsattı.

Güler yarışmaya katkı sağlayan kuruluşlara, kurumlara, modaevlerine ve jüri üyelerine teşekkür etti.

Yarışmada finale kalan 15 yarışmacının tasarımları defileyle podyuma taşındı. Asil Çağıl'ın koreografisiyle gerçekleştirilen defile izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Yarışmada Prof. Cafer Arslan, Didem Taslan, Elif Gürkaynak, Emel Yıldırım, Emre Erdemoğlu, Emre Sarar, Eray Köseoğlu, Erol Albayrak, Gülay Kamaz, Gürdal Abacı, Hacer Özil, Cihan Nacar, İdil Demirel, Kerem Can Apaydın, Muammer Kapucuoğlu, Nazım Kanpolat, Nefise Karatay, Nilgün Okutan, Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Sema Güral Sürmeli, Ümit Temurçin, Sibil Çetinkaya, Dr. Öğretim Üyesi Şakir Özüdoğru ve Uğurkan Erez'in oluşturduğu jüri tarafından gelinlik, abiye ve gündelik kıyafet kategorilerinde 9 yarışmacının tasarımı değerlendirildi.

Yarışmada gelinlik kategorisinde Umut Bakır birinci, Aytül Akdoğan Öneme ikinci, Özge Turunç üçüncü oldu. Abiye kategorisinde Öztürk Yıkılmaz birinci, Özlem Yelekin ikinci, Kübra Öztürk üçüncü, gündelik kıyafet kategorisinde ise Dilara Övet birinci, Gamze Şahin ikinci, Asena Kılıçarslan üçüncü seçildi.

Yarışmada ilk üçe girenler para ödülünün yanı sıra yurt dışında staj ve eğitim almaya da hak kazandı. Törende finale kalan yarışmacılara ve yarışmaya katkıda bulunan modaevlerine ve paydaşlara da teşekkür beratı takdim edildi.