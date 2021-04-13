Fashion Week Istanbul açıldı - Son Dakika

Fashion Week Istanbul açıldı

13.04.2021 19:25
Fashion Week Istanbul açıldı, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hazır giyimde dünyanın en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 ülkesi arasındayız ve yarattığımız katma değerle rekabetçiliğimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Hazır giyimde dünyanın en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 ülkesi arasındayız ve yarattığımız katma değerle rekabetçiliğimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz." dedi.

Moda sektörünün profesyonellerini Türkiye sınırlarının dışına taşıyan ve 16 Nisan Cuma günü sona erecek Fashion Week Istanbul (İstanbul Moda Haftası) ilk gününü tamamladı. Dijital ortamda "www.fashionweek.istanbul" internet adresinden takip edilen, İstanbul'un evrensel ve birleştirici yönünden ilham alarak çok sesli bir atmosfer sunan Fashion Week Istanbul'a Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans ile katıldı.

Pekcan, yaptığı konuşmada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliğin dijital ortamda gerçekleştirildiğini, bu yıl da moda ve ürün nitelikleri başta olmak üzere Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün özelliklerinin, tüm görselliğiyle dünyanın dört bir köşesinden milyonlarca kişiye aktarılacağını bildirdi.

Pekcan, "Üretim ve istihdam bakımından ülkemiz ekonomisinde önemli yere sahip olan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz ihracat açısından da göz bebeği sektörlerimiz arasında olmaya devam etmektedir. Hazır giyimde dünyanın en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 ülkesi arasındayız ve yarattığımız katma değerle rekabetçiliğimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Bu doğrultuda ülkemizin ve özellikle de İstanbullumuzun bir moda ve tasarım markası olarak konumlandırılması, moda ve tasarımda Türk ekolü algısının geliştirilmesi ve yerleştirilmesi noktasında İstanbul Moda Haftası'nın önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum." diye konuştu.

"Oldukça cazip desteklerimiz söz konusu"

Bakanlık olarak ihracatta devlet destekleriyle Türkiye'deki moda ve tasarım yetkinliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere çalışmalar sürdürdüklerini aktaran Pekcan, "Marka ve markalaşma destek programlarımızın yanında, tasarıma, özellikle de firmalarımızın kendi bünyelerinde tasarım departmanları kurmalarına yönelik olarak oldukça cazip desteklerimiz söz konusu. Bunlarla da yetinmiyoruz. Tasarım yarışmalarında dereceye giren gençlerimize eğitimlerini ilerletebilmeleri için yurt dışında tasarım alanında burs imkanı sağlıyoruz. Son olarak da Milli Eğitim Bakanlığımızla iş birliği yaparak meslek liselerimizdeki eğitim müfredatlarının etkinleştirilmesi ve yetenek tabanımızın genişletilmesi için meslek liselerimize, burada sunulan mesleki eğitime ve gençlerimize önemli destekler sağladığımızı sizlerle paylaşmak isterim." dedi.

Pekcan, İstanbul Moda Haftası'nın önemine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Umuyoruz ki eğitimlerine meslek liselerinde başlayan gençlerimiz, usta ellerin ve hocaların gözetiminde yetiştikten sonra dünya çapında iş yapabilecek stilistler, moda tasarımcıları olacaklardır. Sektörümüzün tüm aktörleri ve paydaşları olarak hep birlikte çalışarak, hep birlikte gayret göstererek ülkemizin tekstil ve hazır giyimdeki güçlü konumunu çok daha iyi seviyelere ulaştıracağımıza inancımız tamdır. İstanbul Moda Haftası etkinliğinin Bakanlığımız himayesinde faaliyet gösteren Türkiye Tanıtım Grubumuz tarafından desteklenmesinin de bizim açımızdan ayrıca memnuniyet verici olduğunu vurgulamak isterim."

"İstanbul bir moda kenti değil, modanın ta kendisidir"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de "İstanbul bir moda kenti değil, modanın ta kendisidir. Bu şehirde yaşıyorsanız siz de doğrudan bu büyük tasarımın önemli bir parçası haline geliyorsunuz. Hal böyle olunca bu durum tüm dünyaya karşı bizlere oldukça önemli sorumluluklar yüklüyor. İstanbul'un mistik ve benzersiz havasını modayla buluşturmalı ve ülkemizi bu alanda hak ettiği konuma taşımalıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ihracatında modanın kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"Her zaman söylüyoruz, 'Türkiye katma değerli ihracatla yükselecek' diyoruz. İşte bu katma değeri sağlayacak yegane unsurların başında moda geliyor. Türk moda endüstrisi, dünyada yeni dönemin ihtiyaçlarını iyi okuyarak kalitesi ve üretim tecrübesiyle ülkemize değer katmaya devam ediyor. Fashion Week Istanbul, bu markalaşmayı sağlayabilmemiz ve yeni dönemi yakalayabilmemiz adına hem ekonomimiz hem de ihracatımız için oldukça önemli. Türkiye ihracatçıları olarak ülkemizin tasarımcılarına güveniyor ve onları yürekten destekliyoruz."

"Bu yılki etkinliğin de 15 milyon kişi tarafından izlenmesini bekliyoruz"

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ise 2019 yılından bu yana düzenlenen Moda Haftası'nı artık küresel bir marka haline getirdiklerini söyledi.

Fashion Week Istanbul'un geçen yılın ekim ayında da tamamen sanal ortamda düzenlendiğini anımsatan Gültepe, bu etkinliği 7 milyon kişinin izlediğini, bu yılki etkinliğin de 15 milyon kişi tarafından izlenmesinin beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, Fashion Week Istanbul, ilk gününde podyumu İstanbul Moda Akademisi tasarımcılarından oluşan "New Gen by İMA" defilesiyle açtı. Defilede Aycan Hakalmaz, Avishan Daneshfar, Beyza Eyüboğlu, Essin Barış, Ezgi Yıldırım'a ait koleksiyonlar tanıtıldı.

İkinci şova ev sahipliği yapan Mehmet Emiroğlu, ilhamını "dair" edatından alan koleksiyonunu sahneye taşıdı. Yeni sezon tasarımlarında ilhamını saklanmadan, korkusuzca yaşayan kadınlardan alan Ceren Ocak ise özgür ve stiline güvenen kadınların tarzına bir kez daha ışık tuttu. Koleksiyonunda lokal değerlere atıfta bulunan Niyazi Erdoğan, bu kez Baştayyareci Vecihi Hürkuş'tan ilham aldığı koleksiyonu modaseverlerin beğenisine sundu.

İlhamını Art Nouveau akımından alan ve Nedret & Yasemin Taciroğlu tarafından hazırlanan Nedo by Nedret Taciroğlu DEMI-COUTURE koleksiyonu, dönemin çizgilerinin günümüze uyarlandığı modern parçalardan oluşurken, TAGG markasının kurucusu Gökay Gündoğdu, FWI kapsamında sergilediği koleksiyonda "flanöz" kavramından ilhamla sokak modasına yeni bir soluk getirdi.

LUG VON SIGA'nın kurucusu ve kreatif direktörü Gül Ağış'ın "Analog Diaries" adlı koleksiyonu yeni dönemde keşfedilen yeni duyguların bir tür özeti olurken, Fashion Week Istanbul'un ilk gününün son şovunda ise modaseverlerin karşısına DICE KAYEK koleksiyonu çıktı. Koleksiyonun filmine Candan Erçetin, Burak Hakkı, Rafael Cemo Çetin, Yaz Yüceil, Ahu Yağtu, Hatice Aslan ve Selma Ergeç eşlik etti.

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Ruhsar Pekcan, Fashion Week, İstanbul, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fashion Week Istanbul açıldı - Son Dakika Ekonomi


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