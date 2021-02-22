Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı başladı

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 2020'nin zor bir yıl olduğunu, zorlukların bir kısmının hala devam ettiğini belirterek, "Dünya ticareti yüzde 9,2 daraldı ama 2021 yılında yüzde 7,2'lik artış bekliyoruz. En yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdik. Şubat ayında da olumlu ivme devam ediyor." dedi.

Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) tarafından Ticaret Bakanlığı onayı ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) desteğiyle 4 dilde düzenlenen Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, OTİAD'ın düzenlediği bu fuarın çok önemli olduğunu söyledi. Osmanbey'in çalışmalarından gurur duyduklarını ifade eden Turagay, şunları kaydetti:

"Osmanbey'in Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki payı yüzde 5'lerde olan, İstanbul'un ihracatı içindeki payı yüzde 7'lerde olan iş adamlarını da takdir ediyorum ve onlara teşekkür ediyorum. Fuarın 7'ncisi online düzenleniyor, bu da çok önemli. 71 tane katılımcı var, 124 ülkeden 8 bine yakın ziyaretçi bekleniyor.

Türkiye ihracatı açısından en önemli sektörlerin başında hazır giyim ve konfeksiyon geliyor. 2020 zor bir seneydi. Bir miktar pazar payı kaybettik. Osmanbey'in ihracatına baktığımız zaman 1,1 milyar dolarlık azımsanmayacak bir ihracatı var. Önceleri 1,4 milyar dolarları görmüş ama 2021'de bu rakamların daha yukarı çıkmasını bekliyoruz."

Turagay, Osmanbey'in, Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamak için çok önemli çalışmalar yürüttüğünü, ihracatının yüzde 40'tan fazlasının AB ülkelerine yapıldığını anlattı.

Salgının etkisinde geçen 2020'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turagay, "2020 zor bir yıldı. Zorlukların bir kısmı hala devam ediyor. Dünya ticareti yüzde 9,2 daraldı ama 2021 yılında yüzde 7,2'lik artış bekliyoruz. Türkiye'de ilk gelen rakamlara, ocak ayı rakamlarına baktığımızda, en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdik. Şubat ayında da olumlu ivme devam ediyor. Türkiye'nin ihracatının, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının da hızlı artacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"Fuar kapsamında 500 milyon dolarlık iş hacmi firmalarımızı bekliyor"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de Fashionist fuarının bu yıl ilk kez dijital ortamda gerçekleştiğini, fuar kapsamında 500 milyon dolarlık iş hacminin firmaları beklediğini söyledi.

Fuar süresince gerçekleşecek defilelerde, katılımcı markaların ilk defa sergilenecek en yeni tasarımlarının tanıtılacağını, sadece defileler değil, trend sunumları ve özel koleksiyonların da yapılacağını anlatan Gülle, gerçekleşecek seminer programlarında da yeni moda trendlerine dair güncel bilgilerin aktarılacağını kaydetti.

TİM bünyesinde gerçekleştirilen sanal fuarlar hakkında bilgi veren Gülle, mayıs ayından bu yana 49 ülkede gerçekleştirdikleri 50 sanal ticaret heyeti ve 8 sanal fuarın yoğun ilgiyle karşılandığına aktardı.

Gülle, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerek ihracatçı firmalarımız gerekse yabancı alıcı firmalar, heyet ve fuarlarımızdan oldukça yüksek verim aldıklarını

ifade ediyorlar. Tüm zorlu koşullara rağmen 2020 yılını ihracat hedeflerimizin üzerinde tamamladık. Hazır giyim ve tekstil sektörlerimiz başarılarımıza büyük katkı sağladı. Hazır giyim sektörümüz 2020'nin 8 ayında, tekstil ise 6 ayında ihracatını artırdı. 2020'nin ikinci yarısında ise hazır giyim ihracatı yüzde 13, tekstil ihracatı yüzde 7 arttı. Altını çizmemiz gereken bir diğer husus ise hazır giyim sektörümüzün ekim ayında 1,85 milyar dolarlık ihracatla pandemiye rağmen kırmış olduğu tarihi rekor... 2020'nin son çeyreğinde toplam ihracatımız 51,2 milyar dolarla yeni bir rekor kırmıştı. Bu dönemde hazır giyimde yüzde 13,7, tekstilde ise yüzde 13,4 ihracat artışı gerçekleşti. Bu veriler, her iki sektörümüzün de gittikçe artan bir ivmeyle hedeflerine başarıyla yürüdüğünü ortaya koyuyor."

"Bu başarıların hiçbiri tesadüf değildir"

İsmail Gülle, küresel ticaret daralırken, sektörün ihracatını artırdığını, bu başarıların hiçbirinin tesadüf olmadığını söyledi.

Yoğun emek vererek Türkiye'ye kazandırdıkları "Türk tekstil ve Türk hazır giyim" ürünü algısını önümüzdeki dönemde de geliştirmeye devam edeceklerini belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Pandemi, son bir yılda hayatımızın her alanını kökten değiştirdi. İş ortamının evlere taşınması ile formal giysileri andıran ev kıyafetleri tercih edilmeye başlandı. Evde spor yapmak için aktif giyim ürünleri satışları adeta patlama yaptı. Maskeler artık bir aksesuar olarak da kullanılmaya başlandı. Bu anlamda uluslararası vitrinimiz olan fuarlar, büyük bir potansiyel taşıyor. Fuarcılık sektörünün, yükselen trendleri takip eden, veri analizleri ile hedef kitle oluşturabilen ve o hedefe yönelik stratejiler üretebilen bir sektör olması gerekir."

Gülle, fuarcılık ve ticaret heyetlerindeki teknolojik gelişmeleri, dijital platformları dikkatle takip ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini söyledi.

İstanbul'un bugün moda başkentleri arasında sayılmasında, fuarın katkısının çok büyük olduğunu vurgulayan Gülle, "İnanıyorum ki artık moda denilince akıllara ilk olarak New York, Milano, Paris değil, İstanbul gelecek. Hep birlikte bunu başarmak için azimle çalışacağız." dedi.

Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı

Verilen bilgiye göre, kadın, erkek, abiye ve çocuk giyim modasının 2021 ilkbahar/yaz sezonu ürünlerini katılımcılarıyla buluşturacak fuar kapsamında, Ahu Barut söyleşisi, İsveç Sergisi ve yeni sezona damga vuracak ürünlerin tanıtıldığı defileler yer alacak.

7 bin 700'ün üzerinde ürünle gerçekleştirilecek Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı'nda her gün 13.30 ve 15.30 saatlerinde gerçekleştirilecek defileler boyunca yeni sezonun trendleri görücüye çıkacak. Ferhan Aral düzenlemesi ile 41 farklı firmanın defilesinin gerçekleşeceği fuar, her yıl olduğu gibi katılımcılarına cesur, farklı ve ilkleri barındıran yenilikler sunacak.

Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı'nda katılımcılar gelecek dönemin trendlerinin konuşulacağı "Modanın Geleceğine Bakış" söyleşisinde buluşacak.

Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı'nda katılımcıları bekleyen bir başka etkinlik ise İsveç Sergisi olacak. Sürdürülebilir moda anlayışının dünyadaki önemli temsilcilerinden biri olan İsveç'i ağırlayacak sergide, moda devrimi ve tekstilin geleceği, hızlı moda anlayışı, kağıdın tekstilin yerini alıp almayacağı ve kotların daha sürdürülebilir olup olmayacağı soruları cevap bulacak.