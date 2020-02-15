Faşist lider Mussolini'nin fahri vatandaşlığının kaldırılması istemi kabul edilmedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Faşist lider Mussolini'nin fahri vatandaşlığının kaldırılması istemi kabul edilmedi - Son Dakika Dünya

Faşist lider Mussolini'nin fahri vatandaşlığının kaldırılması istemi kabul edilmedi

15 dakika önce

İtalya’da Mussolini'ye verilen fahri vatandaşlık beratının iptal edilmesini talep eden önerge reddedildi

Faşist lider Mussolini'nin fahri vatandaşlığının kaldırılması istemi kabul edilmedi, System.String[]

İtalya'da faşist lider Benito Mussolini'ye verilen fahri vatandaşlık beratının iptal edilmesini talep eden bir önerge reddedildi


İtalya'nın Salo kasabası Belediye Meclisi, faşist lider Benito Mussolini'ye 1924'te verilen fahri vatandaşlık beratının devam etmesini kararlaştırdı.

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Benito Mussolini, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:32 
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