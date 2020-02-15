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Faşist lider Mussolini'nin fahri vatandaşlığının kaldırılması istemi kabul edilmedi
15 dakika önce
İtalya’da Mussolini'ye verilen fahri vatandaşlık beratının iptal edilmesini talep eden önerge reddedildi
İtalya'da faşist lider Benito Mussolini'ye verilen fahri vatandaşlık beratının iptal edilmesini talep eden bir önerge reddedildi
İtalya'nın Salo kasabası Belediye Meclisi, faşist lider Benito Mussolini'ye 1924'te verilen fahri vatandaşlık beratının devam etmesini kararlaştırdı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:32
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