Faslı 110 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi - Son Dakika

Fas Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 202 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının, 7 bin 714'e yükseldiğini duyurmuştu.

Hastanede 26 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yenmeyi başaran Benhamu, sağlık personeli tarafından alkışlanarak taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, asırlık nine Fatma Benhamu Kovid-19 hastası bir akrabasıyla temasının ardından rahatsızlanarak Fes kentindeki Hasan es-Sani Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın