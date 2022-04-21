Faslı aile Ukrayna'da okuyan oğullarının Rusya'nın saldırısında öldüğünü duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Faslı aile Ukrayna'da okuyan oğullarının Rusya'nın saldırısında öldüğünü duyurdu

21.04.2022 22:19
Faslı aile Ukrayna'da okuyan oğullarının Rusya'nın saldırısında öldüğünü duyurdu

Faslı Cabiri ailesi, Ukrayna'da okuyan oğullarının dün Rusya'nın düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini bildirdi.

Faslı Cabiri ailesi, Ukrayna'da okuyan oğullarının dün Rusya'nın düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini bildirdi.

Adının paylaşılmasını istemeyen bir aile üyesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ailemizin evladı Enes Cabiri, Rusların dün Odessa'da hedef aldığı bir topluma taşıma aracında öldü." dedi.

Aynı kaynak, Ukrayna'da yaşayan Enes Cabiri'nin uzun yıllardır Odessa kentindeki bir üniversitede eğitim gördüğünü söyledi.

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa Baytas ise, Bakanlar Kurulunun ardından düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna'da Faslı bir öğrencinin ölümüyle ilgili herhangi bir haber almadık." dedi.

Baytas, Ukrayna'dan dönen öğrencilerin ülkedeki üniversitelere entegre edilmesi konusunda ise hükümetin çalışmalarını tamamladığını ve çeşitli çözümler ürettiğini dile getirdi.

Bu çözümlerin kısa süre içinde uygulamaya konulacağını belirten Baytas, bazı öğrencilerin eğitimlerini Romanya, Macaristan ve Bulgaristan'da tamamlamalarının da hükümetin çözümleri arasında yer aldığını ifade etti.

Ukrayna'dan dönen Faslı öğrencilerin ülkedeki üniversitelerde eğitimlerini sürdürmeleri talebiyle salı akşamı başkent Rabat'ta gösteri düzenlenmişti.

Ukrayna'da 9 binden fazla Faslı öğrenci okuyordu

Ukrayna'nın Rabat Büyükelçisinin açıklamalarına göre, Ukrayna'da okuyan Faslı öğrencilerin sayısı 9 bini aşıyor.

Fas Dışişleri Bakanlığı mart ayı başında, Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle Ukrayna'dan ayrılan Fas vatandaşlarının sayısının 5 bine ulaştığını aktarmıştı.

Yüksek Eğitim Bakanı Abdullatif Miravi de 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan dönen öğrencilere seslenerek, eğitimlerini ülkelerinde tamamlamalarına yardımcı olacaklarını ifade etmişti.

Miravi, bu amaçla öğrencilerin dosyalarının toplanıp inceleneceği dijital bir platform oluşturulduğunu da aktarmıştı.

YORUMLAR
500
NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer Bulgaristan'ı ziyaret etti Açıklaması NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer Bulgaristan'ı ziyaret etti Açıklaması

Ukrayna, Rusya, Fas, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Faslı aile Ukrayna'da okuyan oğullarının Rusya'nın saldırısında öldüğünü duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
22:17 Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi!
22:03 Bella Hadid'in paylaşımı cami imamını mutlu etti! Çocuklarla "Teravih treni" hikayesini paylaşmıştı
21:44 Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararları paylaşacağız
20:37 Ali Koç konuştu, Galatasaray'dan yanıt gecikmedi!
20:26 Koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 354 yeni vaka tespit edildi
20:26 Türkiye'den Irak'a 'Pençe-Kilit' notası!
19:56 Fenerbahçe, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 22:25:46. #1.13#
SON DAKİKA: Faslı aile Ukrayna'da okuyan oğullarının Rusya'nın saldırısında öldüğünü duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement