Faslı Dua Elhadri'nin Paten Aşkı
33 dakika önce
Bundan tam 12 yıl önce amcası kendisine bir çift paten ayakkabısı hediye etti.
Bundan tam 12 yıl önce amcası kendisine bir çift paten ayakkabısı hediye etti. O tarihten itibaren Faslı Dua Elhadri'nin hayatı değişti. Şimdi 22 yaşında olan Elhadri, daha sonra paten sporuna ilgi duymuş ve kendi çabalarıyla mücadele ederek profesyonel patenci olmuş
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:37
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