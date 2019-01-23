Faslı Dua Elhadri'nin Paten Aşkı

Bundan tam 12 yıl önce amcası kendisine bir çift paten ayakkabısı hediye etti.

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Bundan tam 12 yıl önce amcası kendisine bir çift paten ayakkabısı hediye etti. O tarihten itibaren Faslı Dua Elhadri'nin hayatı değişti. Şimdi 22 yaşında olan Elhadri, daha sonra paten sporuna ilgi duymuş ve kendi çabalarıyla mücadele ederek profesyonel patenci olmuş

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