Son Dakika Haberleri: Faslı Dua Elhadri'nin Paten Aşkı

Faslı Dua Elhadri'nin Paten Aşkı

33 dakika önce

Bundan tam 12 yıl önce amcası kendisine bir çift paten ayakkabısı hediye etti.

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Bundan tam 12 yıl önce amcası kendisine bir çift paten ayakkabısı hediye etti. O tarihten itibaren Faslı Dua Elhadri'nin hayatı değişti. Şimdi 22 yaşında olan Elhadri, daha sonra paten sporuna ilgi duymuş ve kendi çabalarıyla mücadele ederek profesyonel patenci olmuş
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:37 

Dünya
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