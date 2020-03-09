Faslı engelli basketbolcu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un değişmezlerinden oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Faslı engelli basketbolcu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un değişmezlerinden oldu - Son Dakika Spor

Faslı engelli basketbolcu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un değişmezlerinden oldu

6 saat önce

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un Faslı oyuncusu Fuad Moussati, 19 yaşında ülkesinde izlediği bir maç sayesinde başladığı basketbolda geride kalan 10 yılda başarılı bir sporcu haline geldi.

Faslı engelli basketbolcu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un değişmezlerinden oldu, System.String[]

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye spor'un Faslı oyuncusu Fuad Moussati, 19 yaşında ülkesinde izlediği bir maç sayesinde başladığı basketbolda geride kalan 10 yılda başarılı bir sporcu haline geldi.

Ülkesinde basketbola başlamasının ardından milli takıma kadar yükselen engelli basketbolcu Fuad Moussati, Türkiye'de daha önce oynamış bir arkadaşının aracılığıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor takımının başkanı ve antrenörü Serdar Yıldırım ile tanıştı.

Farklı ülkelerde oynamak ve basketbolunu geliştirmek için Yıldırım'ın transfer teklifini kabul eden Moussati, sezon başında Şanlıurfa'ya geldi.

Hazırlık döneminde çok çalışarak kısa sürede takımın değişmezlerinden biri olmayı başaran 29 yaşındaki engelli basketbolcu, kendisini geliştirerek ülkesine daha çok faydalı olmayı amaçlıyor.

"Basketbol hayatımı değiştirdi"

Moussati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 yaşında ülkesinde izlediği bir maç sırasında çok heyecanlandığını ve bu sporu yapmaya karar verdiğini söyledi.

Kısa sürede milli takıma seçildiğini anlatan Moussati, "Basketbol hayatımı değiştirdi diyebilirim. Bu sayede sosyal hayatım değişti, vücudum daha dinç oldu ayrıca spor yapmaya başladıktan sonra daha çok insanlarla tanıştım, farklı şehirler ve ülkeleri görme şansı buldum." dedi.

Moussati, eşi ve bir oğlunu ülkesinde bırakarak hayallerinin peşinden koştuğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Sporda bitirmek diye bir şeyi kabul etmiyorum, oynayabildiğim kadar oynamak isterim. En az 50 yaşına kadar oynamak istiyorum. Benim gibi engelli arkadaşlarıma spor yapmalarını tavsiye ediyorum, mutlaka bir sporla ilgilensinler. Özellikle başkanımız ve antrenörümüz Serdar Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Kendisini babam gibi görüyorum, bana çok destek veriyor ayrıca takım arkadaşlarımla bir aile gibiyiz. Hepsine teşekkür ediyorum."

"Moussati kabiliyetli ve basketbolu çok seviyor"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor takımının başkanı ve antrenörü Serdar Yıldırım da Moussati'nin takıma kısa sürede uyum sağladığını ve büyük katkı sunduğunu söyledi.

Moussati'nin kabiliyetli ve basketbolu çok seven biri olduğunun altını çizen Yıldırım, "Moussati, Fas Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından bir tanesi. Türkiye'de kendisini daha iyi geliştirerek milli takımına daha faydalı olmak ve Avrupa takımlarında oynamak istiyor. Kendisinden çok memnunuz, takımımıza güç kattı. İnşallah burada bizimle başarılı olarak hedeflediği yerlere gelir." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih Terim'den hakem tepkisi: O pozisyonda VAR devreye girmez, Serkan Çınar'ın günahı neydi?
Kenan Karaman gol attı, Fortuna Düsseldorf bir puan aldı İtalya'da koronavirüse yakalanan futbolcu iyileşti Milli tekvandocu İrem Yaman

Son Dakika Haberleri
18:26 Jeremain Lens, Galatasaray karşısında ilki yaşamak istiyor Açıklaması
18:21 Trezeguet'in Real Madrid'e Attığı Harika Gol
18:21 Maçın Hikayesi: Santos FC 3-1 Mirassol
18:21 Maçın Hikayesi: CR Flamengo 3-0 Botafogo
18:21 Manchester City 4-2 Arsenal Maç Özeti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 18:31:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Faslı engelli basketbolcu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un değişmezlerinden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]