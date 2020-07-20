Faslı gazeteci Mehdavi 3 yıllık hapis cezasının ardından tahliye edildi - Son Dakika

Faslı gazeteci Mehdavi 3 yıllık hapis cezasının ardından tahliye edildi

Fas'ta "devlet güvenliğini tehdit eden suçu ihbar etmediği" gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum edilen gazeteci Hamid el-Mehdavi cezasını tamamlamasının ardından serbest bırakıldı.

Fas'ta "devlet güvenliğini tehdit eden suçu ihbar etmediği" gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum edilen gazeteci Hamid el-Mehdavi cezasını tamamlamasının ardından serbest bırakıldı.

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Haber sitesi "El-Bedil İnfo"nun Yayın Müdürü Mehdavi, ülkenin kuzeyindeki Tiflet kentinde bulunan hapishaneden tahliye edildi. Gazeteci Mehdavi, hapishanenin kapısında ailesi, basın mensupları ve hukukçular tarafından karşılandı.

Tahliyesinin ardından açıklama yapan Mehdavi, hapishanede kaldığı sürece kendisine destek olan hukukçulara ve meslektaşlarına teşekkür etti. Mehdavi, "Benim hedef alınmam Fas halkının hedef alınmasıdır." ifadelerini kullandı.

Mehdavi'nin ailesi ve hukukçular, 3 yıl hapis yatan gazetecinin muhalif tutumları nedeniyle böyle bir cezaya çarptırıldığını savunuyor.

Faslı gazeteci Mehdavi, ülkenin kuzeyinde bölgesel kalkınma talebiyle düzenlenen gösterilere katıldığı gerekçesiyle 20 Temmuz 2017'de tutuklanmıştı.

Başsavcılık Mehdavi'ye "ülkede silahlı bir eylem planlandığı haberini almasına rağmen devlet güvenliğini tehdit eden bu suçu ihbar etmediği" suçlamasında bulunmuştu. Kazablanka İstinaf Mahkemesi de Nisan 2018'de Mehdavi'nin 3 yıl hapsine hükmetmişti.

Rif Hareketi

Fas'ın kuzeyindeki Rif bölgesi, 20 Ekim 2016'da genç bir balıkçının, polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak ölmesinin ardından protestolara sahne olmuştu.

İsmini gösterilerin patlak verdiği bölgeden alan Rif Hareketi, Ekim 2016'dan 2017'nin ortalarına kadar hükümetin bölgenin kalkınması için söz verdiği projeleri hayata geçirmesi talebiyle gösteriler düzenlemişti. O dönem birçok gösterici gözaltına alınmıştı.

Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:37 Kaynak: AA

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