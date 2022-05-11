Faslı gazeteciler Al Jazeera Muhabiri Ebu Akile'yi andı - Son Dakika
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Faslı gazeteciler Al Jazeera Muhabiri Ebu Akile'yi andı

11.05.2022 20:40
Faslı gazeteciler Al Jazeera Muhabiri Ebu Akile'yi andı

Fas'ta gazeteciler, Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Filistin'de görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince vurularak öldürülmesine tepki gösterdi.

Fas'ta gazeteciler, Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Filistin'de görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince vurularak öldürülmesine tepki gösterdi.

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen DEAŞ'la mücadele uluslararası koalisyon toplantısını takip eden çok sayıdaki yerli ve yabancı gazeteci, Ebu Akile'nin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Al Jazeera'nin Fas Muhabiri Abdulmunim İmrani'nin Ebu Akile'nin fotoğrafını kaldırdığı alanda, gazeteciler meslektaşları Ebu Akile'nin öldürülmesini kınadı.

Fas Ulusal Gazeteciler Sendikası'ndan daha önce yapılan yazılı açıklamada, Ebu Akile'nin İsrail askerlerince hedef alınmasının büyük bir acı ve öfkeye yol açtığına vurgu yapılarak, "Bu menfur suçu ve bu menfur terör operasyonunu şiddetle kınıyoruz. Bu bağlamda bu saldırıyı haklı çıkarmaya yönelik her türlü girişimi de suça iştirak ve suçlularla işbirliği olarak değerlendiriyoruz." denilmişti.

Açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) denetiminde uluslararası, tarafsız, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısı yapılmıştı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.

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Al Jazeera, Filistin, İsrail, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Faslı gazeteciler Al Jazeera Muhabiri Ebu Akile'yi andı - Son Dakika


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