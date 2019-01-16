Son Dakika Haberleri: Faslı Genç, Polisi Alarma Geçirdi

Faslı Genç, Polisi Alarma Geçirdi

1 saat önce

MERSİN'in Anamur ilçesinde bir işyerinin önünde naylon üzerinde sabahlayan Fas uyruklu Murat Defni (33) polisi alarma geçirdi.

Faslı Genç, Polisi Alarma Geçirdi, System.String[]
MERSİN'in Anamur ilçesinde bir işyerinin önünde naylon üzerinde sabahlayan Fas uyruklu Murat Defni (33) polisi alarma geçirdi. 

Fas'tan Türkiye'ye iş bulma umuduyla gelen Murat Defni, kışın dondurucu soğuğunda bir işyerinin önüne serdiği naylon üzerinde sabahladı. Defni'nin durumundan şüphelenen bazı vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gelen polisler Defni'nin pasaportunu inceledi. Yapılan GBT sorgusunda temiz çıkan Defni'nin pasaportu iade edildi. Defni, daha sonra Adana'ya gitmek üzere Anamur Otogarı'na geldi. Defni'nin ayağında ayakkabı olmadığını gören vatandaşlar, sıcak su, çorba ve çay ikramında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:31 Kaynak: DHA

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