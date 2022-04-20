Faslı genç, sevgilisiyle tartışınca intihar etmek istedi - Son Dakika

SEVGİLİSİ ile tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren Fas uyruklu Abderrahmane El Azar (28), Haliç Metro Köprüsü'nde intihar girişiminde bulundu. Abderrahmane El Azar'ın denize atlayacağını fark eden güvenlik görevlileri, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. El Azar için Haliç'te deniz botlarıyla önlem alındı. Polis ekipleri yaklaşık bir saat Abderrahmane El Azar'ı ikna etmeye çalıştı. Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen sevgilisi de arandı. Sevgilisi otelde çalıştığını söyleyerek gelmeyi kabul etmeyince, El Azar bir kez daha köprüden atlamaya girişiminde bulundu. İtfaiye ekiplerinin hızlı hareket etmesiyle, El Azar köprüden indirildi. Sakinleşmesi için bir süre beklendikten sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.