Son Dakika Haberleri: Faslı gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 arkadaşı serbest
Son Dakika Güncel Faslı gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 arkadaşı serbest - Son Dakika

Faslı gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 arkadaşı serbest

6 saat önce

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde arkadaşlarıyla eğlendikten sonra bindiği otomobilden atlayan Fas uyruklu Rafiq Bouazza'nın (24) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, serbest bırakıldı.

Faslı gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 arkadaşı serbest, System.String[]

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde arkadaşlarıyla eğlendikten sonra bindiği otomobilden atlayan Fas uyruklu Rafiq Bouazza'nın (24) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, serbest bırakıldı.

Fas uyruklu Rafiq Bouazza, arkadaşları Majdouline B., (25) Karım Q., (28) ve Abdellah L. (29) ile birlikte eğlenmek için gece kulübüne gitti. Bir süre sonra kulüpten çıkan ve alkollü olan 1'i kadın 4 arkadaş, otomobile bindi. İddiaya göre dönüş yolunda, Rafiq Bouazza otomobilin kapısını açıp, "Ben iniyorum" diyerek, hızla giden araçtan atladı. Yolda sürüklenerek ağır yaralanan Bouazza, arkadaşları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Bouazza, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra otomobilde bulunan Majdouline B., Karım Q., ve Abdellah L., polis tarafından gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 1'i kadın 3 kişi, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, serbest bırakıldı.


Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:19 Kaynak: DHA
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