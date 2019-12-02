Son Dakika Haberleri: Faslı gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 arkadaşı serbest
Son Dakika Güncel Faslı gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 arkadaşı serbest - Son Dakika

Faslı gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 arkadaşı serbest

6 saat önce

Bursa'da 27 yaşındaki Fas uyruklu Rafiq Bouazza'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 arkadaşı tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Faslı gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 arkadaşı serbest, System.String[]

Bursa'da 27 yaşındaki Fas uyruklu Rafiq Bouazza'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 arkadaşı tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Olay geçtiğimiz günlerde Bursa'dan İnegöl ilçesine giderken meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Fas uyruklu Rafiq Bouazza'nıin, İnegöl'de 3 arkadaşıyla birlikte Bursa'ya eğlenmeye gitti. Eğlence merkezinin ardından gittikleri araçla İnegöl'e gelirken, henüz belirlenemeyen bir sebeple Rafiq Bouazza'nın, seyir halinde olan arabadan düştü. Arkadaşları tarafından arabaya alınan şahıs hastaneye götürüldü. Ancak Rafiq Bouazza'nın hastaneye gelene kadar hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyet ekipleri biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 1'i kadın 3 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)

Bursa, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:55 Kaynak: İHA
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