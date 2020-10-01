- Faslı gezgin, 91 ülkeden aldığı 2 bin 500 oyuncak bebeği müzede sergiliyor - Son Dakika

- Faslı gezgin, 91 ülkeden aldığı 2 bin 500 oyuncak bebeği müzede sergiliyor

RABAT - En az 91 ülke gezen Faslı Abdul Jalil, topladığı 2 bin 500 oyuncak bebeği Fas'ın başkenti Rabat'ta bulunan bir müzede sergiliyor.

Fas'ın başkenti Rabat'ta bulunan Oyuncak Bebek Müzesi'nde 2 bin 500 oyuncak bebek sergileniyor. Müzenin müdürü Abdul Jalil Haffar ailesiyle gezdiği en az 91 ülkeden oyuncak bebek toplayıp müzede ziyarete sundu. Müzede sergilenen oyuncak bebek dünyanın farklı kültürlerini gösteriyor.

Haffa, her ülkeden aldığı oyuncak bebekleri özenle koruyarak Fas'a getiriyor ve müze ziyaretçilerine tek tek anlatıyor. Sergilenen oyuncaklar geleneksek kıyafetiyle mücevheriyle ve özel tasarımla müzeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çıkıyor. Müzede Fransa, İsviçre, Avusturya, Almanya dahil olmak üzere Fas, Tunus, Senegal, Lübnan, Çin, Rusya ve çok sayıda ülkelerden getirilen oyuncak bebekler bulunuyor.

Gezmeyi seven Haffar, "Müzenin amacı ticari değil kültürel. Hedefim dünya kültürlerini Faslılara göstermek. Geleneksel bir şekilde yapılmış oyuncak bebeklerle seyahat etmeden de farklı ülkelerin kültürünü tanıtmak mümkün "dedi. Siyaset bilimi alanında doktora yapan Abdul Jalil, "İlk düzenlediğimiz sergi 2012 yılındaydı. Sergilediğimiz yüzlerce oyuncak bebek ziyaretçiler tarafından çok beğenildi ve bu bizim için bir başarıydı. Ondan sonra bu müzeyi kurmayı karar verdik" ifadelerini kullandı.