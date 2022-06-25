Faslı görsel sanatçı demir atıklarını sanat eserine çeviriyor - Son Dakika
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Faslı görsel sanatçı demir atıklarını sanat eserine çeviriyor

25.06.2022 12:24

Faslı görsel sanatçısı Reşid Zeyd, demir atıklarından hayranlık uyandıran sanatsal çalışmalara imza atıyor.

Faslı görsel sanatçısı Reşid Zeyd, demir atıklarından hayranlık uyandıran sanatsal çalışmalara imza atıyor.

Zeyd, Fas'ın kuzeyindeki Meknes şehrinde demir atık geri dönüşümü alanında düzenlenen sanat sergisinde "Ziyaretçilerin Düşünceleri" adlı kitaptan okuduğu "Çirkinlikten güzellik yaparsın" sözünden etkilendi. Zihninde yer eden bu söz üzerine tüm enerjisini demir atıklardan sanatsal çalışmalar yapmaya adayan Zeyd'e göre, bu uğraşı, kendisi için uzun bir bekleyişten sonra susuzluğun giderilmesi anlamını taşıyor.

Zeyd, ülkenin doğusunda yer alan Vecde şehrindeki küçük bir sokakta bulunan atölyesinde her gün eşya ve oyuncaklardan arda kalan atık demirlere sanatsal kimlik kazandırmaya çalışıyor.

Demir atıktan sanat eserine

Mütevazı atölyesinde AA muhabirini konuk eden Faslı sanatçı, yardımcısıyla beraber üzerinde çalıştıkları demir atıklardan oluşturdukları at heykelini gösterdi, malzemeleri nereden bulduklarını anlattı.

Bir horoz heykeli yapımı üzerinde gerek pensesiyle demiri eğip bükerek gerekse kaynak makinesiyle parçaları birleştirmek için çalışan Zeyd, çoğunlukla Vecde ve banliyölerinde kurulan haftalık ikinci el eşyaların satıldığı pazarlardan parça topluyor.

Demirden heykelcikler de yapan Zeyd'in kırmızı fesli elinde ud tutan küçük adam heykeli ve yaptığı diğer masa süsü eserleri beğeni topluyor.

Yaklaşık 30 yıl bir teknisyen olarak demir sac ürettiğini, kendisini atık demirleri sanat eserine çevirebilmek için eğittiğini ve çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdığını ifade eden Zeyd,"Çoğu zaman insanları artıklarından kurtarıyorum. Satın aldığımda onları alıp bir sanat eserine dönüştürüyorum." diye konuştu.

Zeyd, geri dönüşüm sanatının çocukluğundan beri yapmak istediği bir düş olduğunu, bugün bu düşünü gerçekleştirme fırsatı bulduğu için sevinçli olduğunu söyledi.

Amacının bu işten para kazanmak değil, yaşadığı topraklarda sanat meşalesini taşımak ve estetik değerlerin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak olduğunu belirten Zeyd, sanatçının yeni bir buluş ortaya koyarak gerçeği somutlaştırdığını da sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Fas, Güncel, Son Dakika

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