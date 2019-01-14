Son Dakika Haberleri: Faslı Güzel Nisrina Sbia, Güzelliğiyle Instagram'ı Salladı

Faslı Güzel Nisrina Sbia, Güzelliğiyle Instagram'ı Salladı

2 saat önce

Faslı Güzel Nisrina Sbia, Güzelliğiyle Instagram'ı SalladıFas asıllı bir aileden gelen 19 yaşındaki Hollandalı Nisrina Sbia, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla ününe ün kattıFas asıllı Müslüman bir aileden gelen Hollandalı Nisrina Sbia Instagram'ı kasıp kavuruyor.

Faslı Güzel Nisrina Sbia, Güzelliğiyle Instagram'ı Salladı

Fas asıllı bir aileden gelen 19 yaşındaki Hollandalı Nisrina Sbia, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla ününe ün kattıFas asıllı Müslüman bir aileden gelen Hollandalı Nisrina Sbia Instagram'ı kasıp kavuruyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:05 Kaynak: Youtube

Fas, Instagram, Genel
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