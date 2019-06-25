Son Dakika Haberleri: Faslı hukukçulardan, Bahreyn'deki çalıştaya katılmama çağrısı
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Faslı hukukçulardan, Bahreyn'deki çalıştaya katılmama çağrısı

1 saat önce

Faslı hukukçular, ülke yetkililerini, Bahreyn'de bugün başlayacak ekonomi çalıştayına katılmaktan vazgeçmeye çağırdı.

Faslı hukukçulardan, Bahreyn'deki çalıştaya katılmama çağrısı, System.String[]
Faslı hukukçular, ülke yetkililerini, Bahreyn'de bugün başlayacak ekonomi çalıştayına katılmaktan vazgeçmeye çağırdı.
Sosyal paylaşım siteleri üzerinden açıklamalarda bulunan Faslı hukukçular, ülkelerinin Bahreyn'de yapılacak çalıştaya katılımını eleştirdi.
Fas Yardım ve Destek Girişimi Koordinatörü Reşit Fululi, ülkesini, çalıştaydan çekilmeye ve Filistin meselesindeki baskı ve pazarlıklara boyun eğmemeye çağırdı.
Fululi, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Filistin ile kutsal bölgelerin anlaşmalarla satılamayacağını vurgulayarak, her şartta Filistin halkının kararlılığının desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini ifade etti. Fululi, ülkesinin çalıştaya katılmasının, daha önce devlet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalardan geri adım atma anlamı taşıdığını kaydetti.
Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevi Genel Sekreteri Aziz Hannavi ise sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin Bahreyn çalıştayına katılımını kınayarak Filistin'in satılık bir meta olmadığını belirtti.
Adalet ve İhsan Derneği sözcüsü Hasan Binecah da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Arap rejimlerinin Bahreyn 'komplosuna' katılmamasını bekleyenler, Arap liderlerin, Filistin toprağında gaspçı bir oluşumun yeşermesine katkı sağladığını, sonra da Siyonist işgale bir kılıf bulmak, halkları uyuşturmak ve düş satmak için zirveler düzenlediğini ve komisyonlar kurduğunu unutmuş gibi." ifadesini kullandı.
Fas Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn çalıştayına, ekonomi ve maliye bakanlıkları düzeyinde katılım sağlanacağı bildirilmişti.
Fas'ın birçok kentinde ise Bahreyn'deki çalıştay karşıtı protestolar düzenlenmişti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:45 Kaynak: AA
Filistin, Ekonomi, Fas, Bahreyn, Güncel
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