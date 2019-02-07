Son Dakika Haberleri: Faslı İş Adamları Trabzonlu Meslektaşlarıyla Bir Araya Geldi

Faslı İş Adamları Trabzonlu Meslektaşlarıyla Bir Araya Geldi

1 saat önce

TRABZON (AA) - Trabzon'da Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) ve Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ortak organizasyonu ile gerçekleştirilen "Fas Yapı İnşaat Malzemeleri Alım Heyeti ve İkili İş Görüşmeleri Programı" açılış toplantısı yapıldı.

Faslı İş Adamları Trabzonlu Meslektaşlarıyla Bir Araya Geldi, System.String[]
TRABZON (AA) - Trabzon'da Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) ve Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ortak organizasyonu ile gerçekleştirilen "Fas Yapı İnşaat Malzemeleri Alım Heyeti ve İkili İş Görüşmeleri Programı" açılış toplantısı yapıldı.

Arsin OSB konferans salonundaki toplantıya, Arsin Kaymakamı Yakup Güven, Trabzon Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon Liman Müdürü Muzaffer Ermiş, Kazablanka Ticaret Odası ve İş adamları Kulübünü temsilen Heyet Başkanı Mr. Mohammed Aziz Berrada ile Faslı ve Trabzonlu iş adamları katıldı.

Toplantıda konuşan Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Faslı iş adamlarını Trabzon'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, benzer organizasyonların artarak devam edeceği belirtti.

Çelebi, Afrika pazarının yanı sıra özellikle Fas'ın büyük önem taşıdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Daha önce Afrika ülkelerine yaptığımız ziyaretlerde de büyük potansiyel olduğunu gördük. Ülkelerimiz arasında var olan tarihi ve kültürel ortaklıkları ticaret alanında da geliştirmek amacındayız. Bugün burada gerçekleşen iş görüşmelerinin tüm taraflara hayırlı olmasını temenni ederim."

Açılış toplantısının ardından Trabzonlu iş adamları ile Faslı ithalatçı firma yetkilileri, ikili iş görüşmeleri yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:35 Kaynak: AA

OSB, Arsin, Trabzon, Güncel
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