Faslı İş Adamları Trabzonlu Meslektaşlarıyla Bir Araya Geldi

TRABZON (AA) - Trabzon
'da Ticaret Bakanlığı
koordinatörlüğünde, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) ve Arsin Organize Sanayi Bölgesi
(OSB
) ortak organizasyonu ile gerçekleştirilen "Fas
Yapı İnşaat Malzemeleri Alım Heyeti ve İkili İş Görüşmeleri Programı" açılış toplantısı yapıldı.
Arsin OSB konferans salonundaki toplantıya, Arsin Kaymakamı Yakup Güven, Trabzon Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi
, DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi
Gürdoğan, Trabzon Liman Müdürü Muzaffer Ermiş, Kazablanka Ticaret Odası ve İş adamları Kulübünü temsilen Heyet Başkanı Mr. Mohammed Aziz Berrada ile Faslı ve Trabzonlu iş adamları katıldı.
Toplantıda konuşan Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Faslı iş adamlarını Trabzon'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, benzer organizasyonların artarak devam edeceği belirtti.
Çelebi, Afrika
pazarının yanı sıra özellikle Fas'ın büyük önem taşıdığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Daha önce Afrika ülkelerine yaptığımız ziyaretlerde de büyük potansiyel olduğunu gördük. Ülkelerimiz arasında var olan tarihi ve kültürel ortaklıkları ticaret alanında da geliştirmek amacındayız. Bugün burada gerçekleşen iş görüşmelerinin tüm taraflara hayırlı olmasını temenni ederim."
Açılış toplantısının ardından Trabzonlu iş adamları ile Faslı ithalatçı firma yetkilileri, ikili iş görüşmeleri yaptı.