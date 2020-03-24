Faslı kadının gözlem altındayken hastaneden kaçtığı iddiası - Son Dakika
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Faslı kadının gözlem altındayken hastaneden kaçtığı iddiası

6 saat önce

DENİZLİ'de, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden kaçtığı öne sürülen Faslı Nadia Atbeghail (52), polisi harekete geçirdi.

Faslı kadının gözlem altındayken hastaneden kaçtığı iddiası, System.String[]

DENİZLİ'de, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden kaçtığı öne sürülen Faslı Nadia Atbeghail (52), polisi harekete geçirdi. Arama çalışması sonucu evinde bulunan kadın, özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla tekrar hastaneye götürüldü.

Pamukkale ilçesinde yaşayan, Fas uyruklu Nadia Atbeghail, nefes darlığı şikayetiyle dün öğle saatlerinde, Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs şüphesi üzerine Faslı kadın, gözlem altına alındı. Gerekli testleri yapılan ve Türkçe bilmeyen Atbeghail, iddiaya göre, karantinaya alınmak istemeyip, saat 04.00 sıralarında hastaneden kaçtı. Sağlık personelinin ihbarı üzerine polis ekipleri, Atbeghail'i arama çalışması başlattı. Faslı kadın, bugün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde bulundu. Özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından alınıp, ambulansa bindirilen kadın, tekrar hastaneye götürüldü. Nadia Atbeghail'in birlikte yaşadığı erkek arkadaşının kardeşi Rukiye Sağdıç, "Dün gece hastanenin acil bölümündeki işi bitince oradan ayrılmış. Türkçe bilmediği için de kimseye bir şey söylememiş. 'Hastaneden kaçtı' zannetmişler. Koronavirüs testi yapmışlar, negatif çıkmış. Aslında kimseden kaçmamış. Habersiz gidince yanlış anlaşılmış. Tedbir amacıyla yeniden hastaneye götürüldü" dedi.


Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:22 Kaynak: DHA

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