Son Dakika Haberleri: Faslı Öğretmenler Maaşlarına Zam İstiyor

Faslı Öğretmenler Maaşlarına Zam İstiyor

9 dakika önce

Fas'ın başkenti Rabat'ta öğretmenler, maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenledi.

Faslı Öğretmenler Maaşlarına Zam İstiyor, System.String[]
Fas'ın başkenti Rabat'ta öğretmenler, maaşlarına zam talebiyle gösteri düzenledi.

Kamu Hizmet Bakanlığı binasına yürüyen yüzlerce öğretmen ve sendika üyesi, eğitim sektöründe çalışanların şartlarının iyileştirilmesi yönündeki isteklerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

Sözleşmeli öğretmenlerin de katıldığı gösteride sözleşmeli çalışma sistemi protesto edilerek, kadro talebinde bulunuldu.

Rabat'ta dün akşam yine öğretmenlerin maaşlarına zam talebiyle düzenlenen gösteride güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 18 kişi yaralanmıştı.

Fas hükümeti, önceki yıl kamu sektöründe, 2 yıllık ve yenilenebilir sözleşmeye dayalı bir istihdam programı açıklamıştı. Bu yeni programdan en fazla etkilenen sektörler arasında eğitimin yer aldığı ifade ediliyor.

Başbakan Sadeddin el-Osmani daha önce yaptığı açıklamalarda, sözleşmeli öğretmenlere işlerini kaybetmeyecekleri konusunda güvence vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:24 Kaynak: AA

Fas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte Emeklinin Alacağı Zamlı Maaşlar Aralık Ayının Zam Şampiyonu Patlıcan Oldu! İşte Aralık'ta Fiyatı En Fazla Düşen ve Çıkan Ürünler

Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar Enflasyon Verilerinin Kesinleşmesiyle Birlikte Konut Kiralarına Yapılacak Zam Oranı da Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 19:33:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Faslı Öğretmenler Maaşlarına Zam İstiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]