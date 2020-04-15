Faslı profesörden sağlık sektöründe uluslararası iş birliği tavsiyesi - Son Dakika

Faslı akademisyen Said Sıddıki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sağlık hizmetlerinde uluslararası iş birliğinin öneminin bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Fes kentindeki Sidi Muhammed bin Abdullah Üniversitesinden Uluslararası İlişkiler Profesörü Sıddıki, dünyayı etkisine alan Kovid-19 salgınının Fas'ta ve çatışma bölgelerinde yol açabileceği değişimleri AA muhabirine değerlendirdi.

Salgınla birlikte her ülkenin gelişmiş ilaç sanayisi, yetişmiş eleman ve daha iyi bir sağlık altyapısına ihtiyaç duyduğunu belirten Sıddıki, ülkelerin bu krize müdahale etmek için etkili önlemler alması gerektiğini ifade etti.

Fas'ın ilaç sektöründe dışa bağımlılıktan kurtulması gerektiğine dikkati çeken Sıddıki, sağlık hizmeti ve ilaç sanayisi anlamında gelişmiş ülkelerle iş birliği yaparak, bu alanlarda olabildiğince kendi kendine yetebilen bir ülke olmanın önemini vurguladı.

Çatışma bölgelerindeki durum

Uluslararası ilişkiler uzmanı Sıddıki, salgın nedeniyle Yemen, Libya ve Suriye gibi bölgelerde devam eden çatışmaların geçici olarak durdurulması gerektiğini belirtti.

Aksi takdirde yeni anlaşmazlıkların ortaya çıkarak durumun kötüleşebileceği uyarısında bulunan Faslı profesör, çatışma bölgelerinin sağlık altyapısı anlamında en kötü durumda olduklarına işaret etti.

Sıddıki, "Ülkeler, çatışmalarda destekledikleri tarafın sahada kazanması adına, sağlık altyapısından yoksun olan bu bölgelerde, salgının kontrolden çıkacağını hesaba katmadan mevcut durumdan faydalanmaya çalışmak isterlerse kriz patlak verecektir." diye konuştu.