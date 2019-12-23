Faslı sivil toplum örgütünden Uygur Türklerine destek çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Faslı sivil toplum örgütünden Uygur Türklerine destek çağrısı - Son Dakika

Faslı sivil toplum örgütünden Uygur Türklerine destek çağrısı

6 saat önce

Fas'ta Ümmetin Meselelerine Yardım Heyeti, Arap coğrafyası ve İslami kurumlara Çin'in zulmüne maruz kalan Müslüman Uygur Türklerine destek olma çağrısında bulundu.

Faslı sivil toplum örgütünden Uygur Türklerine destek çağrısı, System.String[]

Fas'ta Ümmetin Meselelerine Yardım Heyeti, Arap coğrafyası ve İslami kurumlara Çin'in zulmüne maruz kalan Müslüman Uygur Türklerine destek olma çağrısında bulundu.

Heyetten yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Doğu Türkistan'da Müslüman Uygurlara karşı işlediği ciddi suçlar, ihlaller, dini ve Türk kimliklerine yönelik zulmün endişeyle takip edildiği belirtildi.

Çin devlet makamlarının Müslüman Uygurlara karşı yürüttüğü uygulamaların "soykırım" şeklinde nitelendirildiği açıklamada, insan hakları örgütleri ve uluslararası kurumların, milyonlarca Müslüman Uygur Türküne uygulanan ırkçı ve keyfi alıkoymaları engellemesi gerektiği belirtildi.

Heyet, ayrıca Arap ve Müslüman halklardan da Çin'in zulmüne maruz kalan Müslüman Uygurlarla dayanışma içinde olmalarını istedi.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "mesleki eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektubu imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

Çin'in Sincan'daki baskı politikasına ilişkin belge

New York Times'ın geçen ay basına sızdırılan Çin yönetimine ait 403 sayfalık resmi belgeye dayandırdığı haberinde, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki güvenlik birimlerine nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair verilen detaylı talimatlar dikkati çekmişti.

Belgenin en az 200 sayfasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer Çinli yetkililerin, bölgedeki Uygur nüfusunun kontrolü ve aralıksız denetim yapılmasına ilişkin talimatları yer alırken, İslam'ın yayılmasını önlemek için önlem alınması uyarısında bulunulduğu görülüyordu.

Belgede Şi'nin 11 Eylül saldırısı sonrası ABD'nin "terörle savaş" politikasını örnek alarak bölgede yaşananları "terörizmle mücadele" şeklinde tanımladığı, güvenlik birimlerine "asla merhamet gösterilmemesi" talimatı verdiği, diğer yetkililerin de bölgedeki kampları ve keyfi tutuklamaları meşrulaştıran yorumlarının yer aldığı belirtilmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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