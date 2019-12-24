Faslı turistler, midelerinde 3 kilo uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Faslı turistler, midelerinde 3 kilo uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Faslı turistler, midelerinde 3 kilo uyuşturucuyla yakalandı

6 saat önce

FAS'tan Antalya'ya, midelerinde 400 kapsül içinde 3 kilo 400 gram marok (Fas esrarı) getirdikleri belirlenen S.B.D., Z.B., A.J. ve A.M., havalimanında gözaltına alındı.

Faslı turistler, midelerinde 3 kilo uyuşturucuyla yakalandı, System.String[]

FAS'tan Antalya'ya, midelerinde 400 kapsül içinde 3 kilo 400 gram marok (Fas esrarı) getirdikleri belirlenen S.B.D., Z.B., A.J. ve A.M., havalimanında gözaltına alındı. Uyuşturucu doğal yollardan çıkartılırken, Faslı 4 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapısı Narkotik Suçları Büro Amirliği ekipleri, ülkeye uyuşturucu sokacakları değerlendirilen Fas uyruklu S.B.D., Z.B., A.J. ve A.M. adlı 4 şüpheliyi takibe aldı. Antalya Havalimanı'nda uçaktan indikten sonra ülkeye giriş yapmaya hazırlanan Faslı 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin hastanede yapılan kontrollerinde, mide ve bağırsaklarında 400 kapsül içerisinde, 3 kilo 400 gram marok olduğu belirlendi. Polis kontrolünde doğal yollardan çıkartılan uyuşturucuya el konuldu.

İfadelerinin ardından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde uluslararası ticareti yapmak, sağlamak ve nakletmek' suçundan adliyiyi sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Antalya, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:20 Kaynak: DHA
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