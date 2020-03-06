Faslı uzman Said es-Sıddiki: "Türkiye, Fas'ın müttefikidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Faslı uzman Said es-Sıddiki: 'Türkiye, Fas'ın müttefikidir' - Son Dakika

Faslı uzman Said es-Sıddiki: "Türkiye, Fas'ın müttefikidir"

6 saat önce

Faslı uluslararası ilişkiler uzmanı Said es-Sıddiki, Türkiye'nin Fas'ın müttefiki olduğunu belirterek, Türklerin Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle ilişkilerinde Osmanlı mirasını sürdürdüklerine dikkati çekti.

Faslı uzman Said es-Sıddiki:

Faslı uluslararası ilişkiler uzmanı Said es-Sıddiki, Türkiye'nin Fas'ın müttefiki olduğunu belirterek, Türklerin Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle ilişkilerinde Osmanlı mirasını sürdürdüklerine dikkati çekti.

Fas'ın Fes kentindeki Sidi Muhammed bin Abdullah Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Profesörü Sıddiki, Fas merkezli internet sitesi Banassa'da yayınlanan makalesinde, Türkiye ile Fas arasındaki ilişkilerin Osmanlı döneminden bu yana işbirliği üzerine inşa edildiğini kaydetti.

Türkiye'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki tüm ülkelerle ilişkilerinde Osmanlı mirasının mevcut olduğunu vurgulayan Sıddiki, "Türkiye diğer Mağrip ülkeleriyle ilişkilerinde Osmanlı mirasını göz önünde bulundurarak bu ülkelere karşı belli bir sorumluluğu varmış gibi davranıyor. Bu faktör, Fas ve Türkiye arasındaki gelecekteki siyasi ilişkilerin doğası üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Bu nedenle Türkler, Fas'ın müttefikidir." dedi.

Orta Doğu, Türkiye, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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