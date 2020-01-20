Faslı yetkili:

Fas Ulusal Nezahet, Rüşveti Önleme ve Mücadele Otoritesi Başkanı Muhammed Beşir er-Raşidi, Arap ülkelerindeki yolsuzluk olgusu devam ettiği müddetçe kalkınmanın gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Arap dünyasının bir türlü gündeminden düşmeyen yolsuzluk sorununa ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Raşidi, yolsuzluğun demokrasi ve hukuk devletinin temellerini sarstığını ve toplum içinde eşitsizliğe neden olduğunu belirtti.

Yolsuzluğun olduğu yerde halkların, devlet kurumlarına güveninin sarsıldığını hatta bu kurumların, bu olguyla mücadele etme istek ve kapasitesinden şüphe duymaya başladıklarını vurgulayan Raşidi, yolsuzluk ile kalkınma arasındaki ters orantıya dikkati çekti.

"Arap ülkelerinde yolsuzluk olduğu müddetçe kalkınma olmaz çünkü bu olgu, kaynaklara erişim ve servetin eşit dağılımına darbe indiriyor ve ülkelerin kalkınma için kendi imkanlarını kullanma kapasitesini yok ediyor." diyen Raşidi, bu ülkelerde yolsuzlukla ilgili verilerin bazısının 10 yıl öncesine dayandığını, söz konusu olguya dönük nesnel araştırmalar yapmak için bu verilerin güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

Yolsuzluk "Arap Baharı" sürecinde de gündemdeydi

Tunus'ta başlayan ve kısa sürede Mısır, Suriye, Libya ve Yemen gibi ülkeleri de etkisi altına alan 2011'deki "Arap Baharı" adı verilen süreçte meydanlarda en çok dillendirilen taleplerden birinin "yolsuzlukla mücadele" olduğunu hatırlatan Raşidi, yeni devrim dalgalarında da bu konunun yine bir numaralı gündem maddesi olarak yer aldığına dikkati çekti.

Raşidi, yolsuzlukla mücadele söyleminin sadece Arap dünyasıyla sınırlı kalmayıp başka ülkelere de sıçradığını, bu ülkelerin halklarının toplumsal eşitsizlik karşıtı söylemler geliştirdiğini vurguladı.

Yolsuzluk, kültürel bir olgu değil

Bazı Arap ülkelerinde yolsuzluğun "kültürel bir temele dayandığı" yönündeki söyleme karşı çıkan Raşidi, "Bu olgu, siyasi, toplumsal ve ekonomik durumun bir sonucu. Yolsuzluk büyük bir yayılım göstermiş olabilir ancak bu durum onun kültürden kaynaklandığını göstermez. Bilakis yolsuzluk, işlerinin görülmesi ya da hak etmedikleri avantajlar elde etmek için vatandaşları rüşvete ve yolsuzluğa iten çevreden kaynaklanmaktadır." dedi.

Fas özelinde yolsuzlukla mücadele alanındaki çalışmalara da değinen Raşidi, 2015 öncesinde hükümet programlarında rüşvetle sektörel bazda mücadele etmeyi amaçlayan uygulamalara gidildiğini ancak bu yaklaşımın fayda sağlamadığının anlaşılması üzerine 2016'da kapsamlı bir stratejinin uygulamasına geçildiğini aktardı.

Raşidi, 2020 yılında, geçmiş yıllarda sarf edilen çabaların, yapılan reformların ve değiştirilen mevzuatın semeresini almayı umut ettiklerini dile getirdi.

Fas'ta yolsuzlukla mücadele alanında ilerleme kat edildiğini ancak bunun yeterli düzeyde olmadığını belirten Raşidi, Ulusal Nezahet, Rüşveti Önleme ve Mücadele Otoritesi'nin rüşvet olgusunu yakın takibe almak ve objektif bir değerlendirmeye tabi tutmak için bir gözlemevi kurma hazırlığı içinde olduğu bilgisini paylaştı.