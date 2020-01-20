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Fas Ulusal Nezahet, Rüşveti Önleme ve Mücadele Otoritesi Başkanı Muhammed Beşir er-Raşidi ile röportaj Fas Ulusal Nezahet, Rüşveti Önleme ve Mücadele Otoritesi Başkanı Muhammed Beşir er-Raşidi, Arap ülkelerindeki yolsuzluk olgusu devam ettiği müddetçe kalkınmanın gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Arap dünyasının bir türlü gündeminden düşmeyen yolsuzluk sorununa ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Raşidi, yolsuzluğun demokrasi ve hukuk devletinin temellerini sarstığını ve toplum içinde eşitsizliğe neden olduğunu belirtti.

Yolsuzluğun olduğu yerde halkların, devlet kurumlarına güveninin sarsıldığını hatta bu kurumların, bu olguyla mücadele etme istek ve kapasitesinden şüphe duymaya başladıklarını vurgulayan Raşidi, yolsuzluk ile kalkınma arasındaki ters orantıya dikkati çekti.

"Arap ülkelerinde yolsuzluk olduğu müddetçe kalkınma olmaz çünkü bu olgu, kaynaklara erişim ve servetin eşit dağılımına darbe indiriyor ve ülkelerin kalkınma için kendi imkanlarını kullanma kapasitesini yok ediyor." diyen Raşidi, bu ülkelerde yolsuzlukla ilgili verilerin bazısının 10 yıl öncesine dayandığını, söz konusu olguya dönük nesnel araştırmalar yapmak için bu verilerin güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

Yolsuzluk "Arap Baharı" sürecinde de gündemdeydi

Tunus'ta başlayan ve kısa sürede Mısır, Suriye, Libya ve Yemen gibi ülkeleri de etkisi altına alan 2011'deki "Arap Baharı" adı verilen süreçte meydanlarda en çok dillendirilen taleplerden birinin "yolsuzlukla mücadele" olduğunu hatırlatan Raşidi, yeni devrim dalgalarında da bu konunun yine bir numaralı gündem maddesi olarak yer aldığına dikkati çekti.