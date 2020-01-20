Faslı yetkili: "Arap ülkelerinde yolsuzluk devam ettiği müddetçe kalkınma olmaz" (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Faslı yetkili: 'Arap ülkelerinde yolsuzluk devam ettiği müddetçe kalkınma olmaz' (1) - Son Dakika

Faslı yetkili: "Arap ülkelerinde yolsuzluk devam ettiği müddetçe kalkınma olmaz" (1)

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fas Ulusal Nezahet, Rüşveti Önleme ve Mücadele Otoritesi Başkanı Muhammed Beşir er-Raşidi ile röportaj Fas Ulusal Nezahet, Rüşveti Önleme ve Mücadele Otoritesi Başkanı Muhammed Beşir er-Raşidi, Arap ülkelerindeki yolsuzluk olgusu devam ettiği müddetçe kalkınmanın...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fas Ulusal Nezahet, Rüşveti Önleme ve Mücadele Otoritesi Başkanı Muhammed Beşir er-Raşidi ile röportaj Fas Ulusal Nezahet, Rüşveti Önleme ve Mücadele Otoritesi Başkanı Muhammed Beşir er-Raşidi, Arap ülkelerindeki yolsuzluk olgusu devam ettiği müddetçe kalkınmanın gerçekleşmeyeceğini söyledi.

AA muhabirine konuşan Raşidi, yolsuzluğun demokrasi ve hukuk devletinin temellerini sarstığını ve toplum içinde eşitsizliğe neden olduğunu belirtti.

Yolsuzluğun olduğu yerde halkların, devlet kurumlarına güveninin sarsıldığını hatta bu kurumların, bu olguyla mücadele etme istek ve kapasitesinden şüphe duymaya başladıklarını vurgulayan Raşidi, yolsuzluk ile kalkınma arasındaki ters orantıya dikkati çekti.

"Arap ülkelerinde yolsuzluk olduğu müddetçe kalkınma olmaz çünkü bu olgu, kaynaklara erişim ve servetin eşit dağılımına darbe indiriyor ve ülkelerin kalkınma için kendi imkanlarını kullanma kapasitesini yok ediyor." diyen Raşidi, bu ülkelerde yolsuzlukla ilgili verilerin bazısının 10 yıl öncesine dayandığını, söz konusu olguya dönük nesnel araştırmalar yapmak için bu verilerin güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

Faslı yetkili: Arap ülkelerinde yolsuzluk devam ettiği müddetçe kalkınma olmaz (1)

Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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