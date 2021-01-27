Faslı yetkili, DEAŞ yanlısı ABD askerinin tutuklanmasına katkı sunduklarını açıkladı - Son Dakika

Faslı yetkili, DEAŞ yanlısı ABD askerinin tutuklanmasına katkı sunduklarını açıkladı

27.01.2021 00:05
Faslı yetkili, DEAŞ yanlısı ABD askerinin tutuklanmasına katkı sunduklarını açıkladı, System.String[]

Faslı bir istihbarat yetkilisi ülkesinin Washington'a verdiği bilgilerin, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı bir Amerikan askerinin tutuklanmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Faslı bir istihbarat yetkilisi ülkesinin Washington'a verdiği bilgilerin, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı bir Amerikan askerinin tutuklanmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Fas Bölgesel Gözetim Genel Müdürlüğü'ne (İstihbarat) bağlı Adli Araştırma Merkezi Müdürü Habub eş-Şerkavi, Fas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Cole Bridges adlı Amerikan askerinin 19 Ocak'ta tutuklanmasıyla ilgili bilgi verdi.

Bridges'ın aşırılık yanlısı eğilimlerinin Fas istihbaratının dikkatini çektiğini ifade eden Şerkavi, ulaştıkları bilgileri Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile paylaştıklarını ve bu sayede söz konusu askerin tutuklandığını kaydetti.

Şerkavi, ülkesinin bu eğilimleri nasıl öğrendiği ve asker ile ilişkisi konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Georgia'nın Fort Stewart kentinde 3. Piyade Tümeni'nde görev yapan ve Cole Gonzales olarak da tanınan 20 yaşındaki Bridges, 19 Ocak'ta DEAŞ'e yadım etmek ve ABD askerlerine saldırı planlamakla suçlanarak tutuklanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Faslı yetkili, DEAŞ yanlısı ABD askerinin tutuklanmasına katkı sunduklarını açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İnce'nin kuracağı partinin ilk belediye başkanı Antalya'dan Ocakta unutulan düdüklü tencere patladı: 1 ölü, 1 yaralı Cüneyt Özdemir, spikerlik ve YouTuber'lıktan sonra dizi işine de giriyor ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki ilk görüşme gergin geçti Korkutan koronavirüs araştırması! 4 yeni Kovid-19 belirtisi daha ortaya çıktı Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geliyor Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak
Dev derbide ortalık karıştı! Ibra'nın üzerine yürüyen Lukaku zor sakinleştirildi Dev derbide ortalık karıştı! Ibra'nın üzerine yürüyen Lukaku zor sakinleştirildi         
00:06
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Maradona ile ilgili skandallar bitmek bilmiyor! Sahte imza iddiası doğrulandı Maradona ile ilgili skandallar bitmek bilmiyor! Sahte imza iddiası doğrulandı         
23:16
Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkan YouTuber Fariz hakkında gözaltı kararı verildi Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkan YouTuber Fariz hakkında gözaltı kararı verildi         
22:33
YSK, toplam 17 partinin seçime girebileceğine karar verdi! DEVA ve Gelecek partisi listede yer almadı YSK, toplam 17 partinin seçime girebileceğine karar verdi! DEVA ve Gelecek partisi listede yer almadı         
21:39
Kılıçdaroğlu, İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü Kılıçdaroğlu, İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddia edilen 3 vekil ile görüştü         
21:12
Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu         
20:48
Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti         
20:15
Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı         
19:15
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 00:25:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Faslı yetkili, DEAŞ yanlısı ABD askerinin tutuklanmasına katkı sunduklarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei