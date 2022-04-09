Faslı Yunus bebek tedavi için uçak ambulansla Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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Faslı Yunus bebek tedavi için uçak ambulansla Türkiye'ye getirildi

09.04.2022 01:49
Faslı Yunus bebek tedavi için uçak ambulansla Türkiye'ye getirildi

Hastalığına çare bulunamayan Fas asıllı 2 aylık Yunus bebek, tedavi için Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi.

Hastalığına çare bulunamayan Fas asıllı 2 aylık Yunus bebek, tedavi için Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi.

Anne Zeynep Rahou, Fas ve Hollanda'da hastalığına çare bulunamayan 2 aylık bebeğinin tedavisi için sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'den yardım istemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan yaptığı paylaşımında, Faslı Yunus bebeğin hastalığı olduğunu belirterek "Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz.' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanı'mıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor." ifadesini kullanmıştı.

Bakan Koca, paylaşımında Yunus bebeğin annesinin yardım istediği videoyu paylaşmıştı.

Dün akşam üzeri Türkiye'den Hollanda'ya giden Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulans saat 01.00'de Ankara Esenboğa Havalimanına indi.

Uçağı karşılayan sağlık görevlileri, Yunus bebeği ambulansla tedavi göreceği Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi yoğun bakım servisine sevk etti.

Yunus bebekle birlikte annesi Zeynep ve babası Yusuf Rahou da uçak ambulansla geldi.

"Yol boyunca hasta stabildi"

Yunus bebeğin durumuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Sağlık Bakanlığı uçak ambulansında görevli doktor Okan Erol, bebeğin, "Primer silier diskinezi" denilen nadir görülen bir hastalığı olduğunu belirtti.

Hastanın entübe ve solunum cihazına bağlı olduğu bilgisini veren Erol şunları kaydetti:

"Hastayı hastanede teslim aldık. Uçakla da buraya naklettik. Yol boyunca hasta stabildi, aldığımız şartlarda aynı şekilde kara ambulansına teslim ettik, hastaneye tedavi için gitti. Üç kişilik ekiple gittik; bir doktor, 2 sağlık personeli. Oradan bebek, anne ve babasıyla birlikte ülkemize geldik. Birtakım tetkikleri, bir tanısı var. O tanı üzerinde hastanede gerekli tedavisi devam edecektir."

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Kaynak: AA

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