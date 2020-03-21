Faslılar koronavirüsle mücadelede tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Faslılar koronavirüsle mücadelede tek yürek oldu - Son Dakika

Faslılar koronavirüsle mücadelede tek yürek oldu

1 saat önce

Fas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele fonuna bir günde 1,3 milyar dolar bağışta bulunuldu.

Faslılar koronavirüsle mücadelede tek yürek oldu, System.String[]

Fas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele fonuna bir günde 1,3 milyar dolar bağışta bulunuldu.

Ülke genelinde 16 Mart'ta lokanta, kahvehane, spor merkezleri ve eğlence yerlerinin ikinci bir emre kadar kapatılma kararı alınmasından bu yana işverenler, işçilerin maaşlarını işbaşı yapıncaya kadar ödeyeceklerini açıkladı.

Asfi kentindeki kahvehane sahiplerinden Nureddin Binricle, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, kendi kahvehanesinde çalışan işçilerin maaşını ödemeye devam edeceğini belirtti.

Bazı vatandaşlar da işsiz kalan kiracılarının oturdukları dairenin kirasını talep etmekten vazgeçtiklerini açıkladı.

Bu sürede gençler bireysel ve toplu halde başlattıkları yardım girişimleriyle dikkati çekiyor.

Ülkenin kuzeyindeki Tatvan kentinde bazı gençler, virüse yakalanma riski yüksek olan yaşlıların alışveriş işlerini üstlenerek günlük ihtiyaçlarını evlerine kadar ulaştırdı.

Kampanyaya sporculardan destek

Sporculardan bazıları da bir aylık maaşlarını koronavirüsle mücadele fonuna bağışladıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın En-Nasr futbol takımının Faslı oyuncusu Abdurrazzak Hamdallah, ülkesindeki yardıma muhtaç 1000 ailenin iaşesini üstlendiğini duyurdu.

Koronayla mücadele fonuna bakan, milletvekili, iş adamları ve şirketler tarafından bir günde yapılan bağışların miktarı 13 milyar Fas dirhemine (1,3 milyar dolar) ulaştı.

Hükümet ve parlamentoda bakan ve milletvekilleri fona bir aylık maaşlarıyla katkıda bulunma kararı aldı.

Faslı gurbetçilerden destek

Gençlerin başlattığı yardım ve dayanışma kampanyası ülke sınırlarını aşarak yurt dışındaki Faslı gurbetçiler tarafından da destek gördü.

Katar'da ikamet eden araştırmacı El-Muhtar el-Abdellavi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada ülkede işler normal seyrine dönünceye kadar ihtiyaç sahibi 10 ailenin iaşesini üstlendiğini belirtti.

"Sağlık mekanizmalarının ve araçlarının rehabilitasyonu harcamalarını karşılamak için" 17 Mart'ta özel bir fon oluşturulmuştu.

Fas Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesi üzerine ülkedeki can kaybının 3'e çıktığı, vaka sayısının 66'ya yükseldiği kaydedilmişti.

Facebook, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:00 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD ilk hipersonik silahını test etti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler         
18:01
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı         
17:49
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi         
15:22
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi         
14:40
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti         
14:24
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir         
10:43
Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu Eve alkollü gelen kocasıyla tartışan kadın, eşini iple boğdu         
10:26
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti         
09:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi         
09:39
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı         
09:33
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 04:28:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Faslılar koronavirüsle mücadelede tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]