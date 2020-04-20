Faslılar sosyal mesafeyi hiçe saydı - Son Dakika

ÜLKELERİNE gitmek isteyen çok sayıda Faslı, Fas Başkonsolosluğu önünde sosyal mesafeyi hiçe sayarak toplandı.

Beşiktaş'taki Fas Başkonsolosluğu önünde sabah saatlerinden itibaren çok sayıda Faslı toplandı. Ülkelerine dönmek istediklerini belirten Faslılar yardım istedi. Çok sayıda Faslı sosyal mesafeyi hiçe sayarak bekledi.

Fas Konsolosluğu önünde bekleyen bir Faslı " Koronavirüs salgını nedeniyle Fas'a uçak gitmiyor. Havalimanı kapalı. Masraf yok. Burada kaldık. Ramazan geliyor. Ailemiz Fas'ta kaldı. Ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.

Fas vatandaşlarının Fas Konsolosluğu önündeki bekleyişi sürüyor.