"Faslıların Evi Derneği" kuruldu

Faslıların Evi Derneği Başkanı Selva Kachani, "Dernek olarak hem iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak hem de ülkemizin kültürünü burada tanıtmak, bu sayede dostluk bağlarımızı geliştirmek istiyoruz." dedi.

Fas ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve Türkiye'de yaşayan Faslıları tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen Faslıların Evi Derneği, Fas'ın İstanbul Konsolosu Şuayb Tirari'nin katılımıyla verilen resepsiyonla tanıtıldı.

8 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve burada olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Kachani, derneğin kuruluş amacını AA muhabirine anlattı

Faslıların Türkiye'yi çok sevdiğini ama ülkesinin Türkiye'de bilinirliğinin az olduğunu belirten Kachani, "Türkiye ve Fas arasındaki ilişkiler tarihin en güzel dönemini yaşıyor. Ülkemden buraya ticaret ve turizm için gelen çok fazla sayıda kişi var. Türkiye'yi ve özellikle İstanbul'u çok seviyorlar. Bizler dernek olarak hem iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak hem de ülkemizin kültürünü burada tanıtmak, bu sayede dostluk bağlarımızı geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de yaşayan ya da buraya ticari ve turistik amaçlarla gelen Faslıların Türkiye'yi yakından tanımak ve ilişkileri geliştirmek istediğini ifade eden Kachani şunları kaydetti:

"Fas ve Türkiye arasında 90 gün boyunca geçerli karşılıklı vize muafiyeti var. Gerçekten ülkemden çok sayıda insan eğitim almak, ticaret yapmak ve turizm için Türkiye'ye geliyor. İnanılmaz bir potansiyel var. Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirebilir ve ilişkilerimizi çok ileri seviyelere taşıyabiliriz. Biz dernek olarak kültürel faaliyetler yaparken bir taraftan da hem Türklerin Fas'ta ticaret yapabilmeleri ve orayı tanımaları hem de Faslıların burada ticaret yapabilmeleri için çalışmalar yürüteceğiz."

Kachani, Fas Kralı 6'ncı Muhammed'in 2014'te Türkiye'ye yaptığı iki haftalık ziyaretin ikili ilişkilerde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ziyaretin sadece turistik bir amaç taşımadığını belirten Kachani, "Fas Kralı Türkiye'yi çok sevdi. İstanbul'un birçok yerine gitti. Kapalıçarşı'da alışveriş yaptı, Çırağan Sarayı'nda özel etkinlik düzenledi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü ve buradan çok iyi ayrıldı. O günden sonra ilişkilerimiz daha da güçlendi ve güçlenmeye devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Resepsiyonda konuşan Fas'ın İstanbul Konsolosu Şuayb Tirari de Türkiye'deki Faslıların sayısının giderek arttığının altını çizerek, "Onları burada iyi bir hayat yaşayabilmeleri için konsolosluk ve dernekler elinden gelen gayreti gösteriyor. Biz derneklere onlar da bize her konuda yardımcı oluyor. Yeni derneğin kuruluşunun iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağını ümit ediyorum." diye konuştu.