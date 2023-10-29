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Fast food restoranında çalışanı bıçakladı - Son Dakika

Fast food restoranında çalışanı bıçakladı

Son Güncelleme: 29.10.2023 14:46

Adana'da bir fast food restoranının şubesine giren Hakan G., kendisine engel olmak isteyen çalışanı bıçakladı. Olay sonrası yaralanan çalışan hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da bir fast food restoran zincirinin şubesine giren Hakan G. (21), "Yemeğinizde bebek kanı var" diye bağırıp, kendisine engel olmak isteyen çalışan Egemen S.'yi karnından bıçakladı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. ABD menşeli bir fast food restoran zincirinin şubesine giden Hakan G., iddiaya göre, "Yemeğinizde bebek kanı var" diye bağırıp, çalışanlara saldırdı. Hakan G., kendisine engel olmak isteyen restoran çalışanı Egemen S.'yi karnından bıçakladı. Egemen S., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise çevredekiler tarafından yakalandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Egemen S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Hakan G., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Atatürk Caddesi, Seyhan, Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fast food restoranında çalışanı bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fast food restoranında çalışanı bıçakladı - Son Dakika
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