Fast & Furious 9 Filmi

Serinin 9. film
i olan Fast and Furious 9'ın oyuncu kadrosunda Vin Diesel
, Michelle Rodriguez
, Jordana Brewster
, Lucas Black
, Tyrese Gibson, Lex Elle ve John Cena gibi birçok isim yer alıyor. Yönetmen:
Justin LinSenaryo:
Daniel Casey, Chris Morgan, Gary Scott ThompsonOyuncular:
Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron
, Helen Mirren
, Finn Cole, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Lucas Black, John Cena, Tyrese Gibson, Ludacris
, Anna Sawai, Lex Elle, Alexander Wraith, Vinnie Bennett, Krzysztof 'Kris' MardulaFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Fast & Furious 9Yapımcı Firma: Original Film Yapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
22.05.2020Fast & Furious 9 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.