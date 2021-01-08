FAST Sistemi, ilk aşamada 50 lira limitli olarak başlatılırken, bu limit kullanımın yaygınlığına göre kademeli artırılarak 1.000 liraya kadar...
08.01.2021 10:04
FAST Sistemi, ilk aşamada 50 lira limitli olarak başlatılırken, bu limit kullanımın yaygınlığına göre kademeli artırılarak 1.000 liraya kadar yükseltilecek.
FAST Sistemi, ilk aşamada 50 lira limitli olarak başlatılırken, bu limit kullanımın yaygınlığına göre kademeli artırılarak 1.000 liraya kadar yükseltilecek.
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