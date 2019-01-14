Fastjet, Harare Uçuşlarını İptal Etti
1 saat önce
Güney Afrika merkezli Fastjet, Zimbabve'deki grev ve sokak eylemleri nedeni ile başkent Harare'ye yönelik tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu.
Güney Afrika
merkezli Fastjet, Zimbabve'deki grev ve sokak eylemleri nedeni ile başkent Harare'ye yönelik tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Havayolu firması açıklamasında, Harare'den yapılacak uçuşların da iptal edildiğini duyurdu.
Firmanın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, sokak eylemleri ve gelişen hareketler nedeni ile Harare Uluslararası Havalimanı'ndan uçuşların iptal edildiğini; bileti olan yolcuların biletlerini ileri bir tarihe yönlendirebilecekleri vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:50 Kaynak: DHA
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