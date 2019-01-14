Son Dakika Haberleri: Fastjet, Harare Uçuşlarını İptal Etti

Fastjet, Harare Uçuşlarını İptal Etti

1 saat önce

Güney Afrika merkezli Fastjet, Zimbabve'deki grev ve sokak eylemleri nedeni ile başkent Harare'ye yönelik tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Fastjet, Harare Uçuşlarını İptal Etti, System.String[]
Güney Afrika merkezli Fastjet, Zimbabve'deki grev ve sokak eylemleri nedeni ile başkent Harare'ye yönelik tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Havayolu firması açıklamasında, Harare'den yapılacak uçuşların da iptal edildiğini duyurdu.

Firmanın Twitter hesabından yapılan açıklamada, sokak eylemleri ve gelişen hareketler nedeni ile Harare Uluslararası Havalimanı'ndan uçuşların iptal edildiğini; bileti olan yolcuların biletlerini ileri bir tarihe yönlendirebilecekleri vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:50 Kaynak: DHA

Güney Afrika, Dünya
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