Fastpay ile Ali Sami Yen Kompleksi Spor Nakitsiz Stadyuma Dönüşüyor

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Ben regüle edilmiş bir sektörden geliyorum. Benim hata yapma şansım ne ölçüde varsa futbol kulüplerinde de öyle olmalı." dedi.



Galatasaray Kulübü ve DenizBank, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin Türkiye'nin ilk nakitsiz stadyumu olması yolunda temellerin atıldığı önemli bir anlaşma gerçekleştirdi.



Anlaşmanın detayları Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'in katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapıldı.



Anlaşmaya göre taraftarlar, Türk Telekom Stadyumu'nda anlaşma sağlanan mağazalar, büfeler ve GS Store'dan yapacakları alışverişlerini, DenizBank müşterisi olsun olmasın herkesin faydalanabileceği fastPay ile cüzdan taşıma derdi olmadan, nakit kullanmadan, sıra beklemeden, cep telefonlarından yapabilecekler. Böylece zamandan tasarruf sağlanarak aynı sürede çok daha fazla kişiye hizmet sunulabilecek.



İş birliği kapsamında içinde bulunulan futbol sezonunun ikinci yarısında tüm mağaza ve büfelerle birlikte GS Store'da pilot uygulamalara başlanması; 2019-2020 sezonu başlangıcıyla beraber Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde büyük ölçüde nakitsiz stadyum konseptine geçilmesi hedefleniyor. Ek olarak stadyumda fastPay ile yapılan ödemelerde, bir hafta içinde kullanıcıların fastPay hesaplarına aktarılmak üzere yüzde 10 iade, fastPay'den DenizBank GS Bonus Kart ile yapılan ödemelere ise, yine kullanıcıların ekstrelerine yansıtılmak üzere yüzde 10 iade avantajı sunulacak. Böylelikle kullanıcılar stadyum içinde nakitsiz ve hızlı ödeme yapma rahatlığını yaşarken yüzde 20'ye varan daha az ödeme avantajından da yararlanmış olacak.



- "Ali Sami Yen'de nakitsiz ödeme döneminin başlıyor"



Hakan Ateş, toplantıda yaptığı konuşmada, Türk sporunun ana finansörü olan futbolu ve dolayısıyla tüm alt branşları desteklemeyi 20 yıldır sosyal sorumluluklarının önemli bir bileşeni olarak gördüklerini belirtti.



Türk sporuna en büyük destek veren bankaların başında geldiklerini söyleyen Ateş, bu kez dijital teknolojiler ve inovasyon alanındaki bilgi birikimlerini de dahil ederek Türkiye'yi nakitsiz stadyum konseptiyle tanıştırdıkları projenin, dünya markası Galatasaray ile anılacak bir ilk olduğunu vurguladı.



Ateş, DenizBank'ın, kurulduğu günden bu yana müşterisini faaliyetlerinin merkezine yerleştirip teknoloji ve insan arasında köprü kurmayı misyon edinmiş bir kurum olduğunu anlattı.



İnsan hayatına temas ettikleri her noktada, dokundukları kitlelerin yaşantısını kolaylaştırarak, onlara bankacılık ve ödeme anlamında vakitten tasarruf edebilecekleri deneyimler sunabilecekleri inovatif modeller üretmeye odaklandıklarını dile getiren Ateş, bu bağlamda, ülkenin önde gelen kulüplerinden Galatasaray ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde akıllı, hızlı ve kaliteli bir alışveriş deneyimi sunmak üzere güçlerini birleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.



Ateş, yalnızca geçen sene Süper Lig karşılaşmalarını izlemek üzere sezon boyunca Aslantepe'ye gelen sarı kırmızılı taraftar sayısının 700 bin kişiye yaklaştığını söyledi.



Bu iş birliği ile karşılaşma günlerinde stadyuma gelen taraftarlar için sıra bekleme süresi azalacağı gibi, nakit kullanmadan, dakikalar içinde alışveriş de mümkün olacağını dile getiren Ateş, şunları kaydetti:



"Lansmana özel bir sürprizi sizinle paylaşmak istiyorum. Statta yapılan ilk fastPay harcamasına 10 TL, harcamanın fastPay' tanımlı DenizBank GS Bonus ile yapılması halinde ise 20 TL ödül vereceğiz. Ödül bedelinide sarı kırmızılıların rast Pay cüzdanına yükleyeceğiz. Biz fastPay ile Türkiye'de ilk kez tüm banka müşterilerinin kullanımına açık bir platform yarattık. Zaman içinde bu inovasyonun içini insanlarımıza fayda sağlayacak pek çok iş birliği ile doldurduk. Şimdi Avrupa'nın en iyileri arasında yer alan Türk Telekom Stadyumu'nu nakitsiz stadyuma dönüştürecek yolun ilk taşlarını dizerken, aynı zamanda taraftarlar için de maç deneyimini daha keyifli kılmanın heyecanı içindeyiz. Tüm mağaza ve büfelerle birlikte GSStore'da pilot uygulamasına başladığımız nakitsiz stadyum konseptimize ilerleyen dönemde diğer kulüplerimizin de dahil olmasıyla, futbolda dijital ekosistemi hep birlikte inşa etmeyi umuyoruz. Anlaşmamızın Türk futboluna hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."



Yenilikçi ürün fastPay



DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 2018-2019 futbol sezonunda pilot uygulaması yapılacak proje kapsamında ilk etapta stadyum içindeki baget büfeler, Simit Sarayı, Divan Pastanesi, Backhouse, Gelik Restaurant, Galatasaray Store ve Galatasaray Müzesi olmak üzere tüm mağazalarda ödemelerin fastPay mobil uygulamasında üretilen karekod ile sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.



fastPay'i cep telefonlarına ücretsiz indiren kullanıcıların diledikleri kredi kartını tanımlayarak ya da fastPay bakiyelerine para yükleyerek uygulamayı kullanmaya hemen başlayabileceğini anlatan Ateş, "Mağazalarda ödeme yapmak için kullanıcıların fastPay uygulamasını açıp telefonunu yan çevirmeleri ve telefonda çıkan karekodu mağaza görevlilerine göstermeleri yeterli." dedi.



Ateş, DenizBank müşterisi olsun olmasın herkese açık bir platform olarak hizmet sunan fastPay'de, kullanıcıların tüm bankalara ait kredi kartlarını ekleyerek hiçbir ek masraf ödemeden istanbulkart'larına diledikleri yerde ve zamanda kolayca yükleme yapabildiğini, faturalarını ve site aidatlarını rahatlıkla ödeyebildiğini dile getirdi.



Anlaşmalı iş yerleri ve e-ticaret ödemelerinde de hayatı kolaylaştıran fastPay'in, cepten cebe 7/24 ücretsiz para gönderme ve ATM'den kartsız para çekebilme özellikleri de sunduğunu ifade eden Ateş, "Sektörde birçok ilkin mimarı olan fastPay, daha önce de dünyada ilk handsfree (bluetooth) ödeme, sesle para çekme ve gönderme gibi yeniliklere imza atmıştı. fastPay; App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz indirilebiliyor. Detaylı bilgi için 'www.fastpay.com.tr' adresini ziyaret edebilirsiniz." diyerek sözlerini tamamladı.



"Futbol kulüplerinin finansman çalışmaları sürüyor"



Toplantının ardından soruları yanıtlayan Ateş, fastPay'in 2 milyon kullanıcısının bulunduğunu ve Türkiye'nin en büyük mobil cüzdanı olduğunu söyledi.



Kulüplerin normal finansmanını ihtiyaçlarını DenizBank olarak destek verdiğini belirten Ateş, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor başta olmak üzere 19 kulübe finansman sağladıklarını, bazı kulüplerin de sermaye piyasası işlemlerini yaptıklarını dile getirdi.



Ateş, şunları kaydetti:



"Ziraat Bankası ve Denizbank'ı dışarıda bırakırsak, bankacılık sektörünün futbol kulüplerinin finansmanına pek sıcak bakmadığını görüyoruz. Bunun nedenini de açıkça bilmiyorum. Başkasının izinden gidenin ayak izi olmaz. Biz kendi ayak izini yaratan banka olarak sporda da bunu yaptık. Futbol bunun dinamosudur. Futbol kulüplerinin finansmanın ciddi aksamalar oldu. Bunun nedeni de gelir-gider dengesinde ciddi bozulmalar olmasıdır. Biz bunun bir sisteme oturtulmasını ve organize piyasalar üzerinde gerçekleştirilmesini istiyoruz. Basiretli yönetim anlayışıyla kulüplerin gelir-gider dengesini tutturması lazım. Burada da görev kulüplerin yönetim kuruluna düşüyor. Kulüplerin son yıllarda finansal yapılarında ciddi bozulmalar yaşanıyor. Buna bir düzen getirmek açısından Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın öncülüğünde bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma henüz neticelenmediği için bir şey söyleyemiyoruz."



Ateş, iyi yönetimin anlayışının saydamlık, hesap verilebilirlik, sorumluluk alma ve adalet olmak üzere dört şartı bulunduğunu söyledi.



Bu dört şartın yerine getirilmesi durumunda ister futbol kulübü yönetimi ister şirket ister aile yönetimi olsun her alanda başarıya ulaşılacağına işaret eden Ateş, "Futbol kulüplerinin yıllar boyunca birikmiş olan borçları var. Artık devr-ii sabık yaratmanın bir anlamı yok. Tepeden tırnağa oturup bu sorunu çözmemiz lazım. Ben regüle edilmiş bir sektörden geliyorum. Benim hata yapma şansım ne ölçüde varsa futbol kulüplerinde de öyle olmalı. 100-200 bin avroya oynayan basketbolcuyu buraya 3 milyon avroya getiriyorsunuz, 45 bin avroya oynayan kadın voleybolcuyu burada 450 bin avroya oynatıyorsunuz bunlara bakmamız lazım. Ben bunu anlayamıyorum. Nasıl tarımda ürünlerin fiyatlarına bakıyorsuz, burada da maliyet oluşturan kalemlere bakmamız lazım. Amatör branşlara da kaynak ayırabilmeliyiz. Afrikalı bir oyuncu 15 milyon avro ediyorsa Türk futbolcusu da bu rakamları edebilmeli. Kendi değerlerimizi yüceltmemiz lazım. Tüm bunları DenizBank Genel Müdürü olarak değil, Hakan Ateş olarak söylüyorum." ifadelerini kullandı.



- "Metro çıkışı ve aslanlı yolu da değerlendireceğiz"



Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise kullanımı kolay bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Kimseyi kıskandırmak için söylemiyorum ama Galatasaray olumlu anlamda ilklerin kulübü olmaya devam ediyor. Dijitalleşen ve globalleşen dünyamızda ilk defa Türkiye'de bir statta, yeni bir uygulamayı yaşama geçireceğiz. Bu uygulamayı yıllardan bu yana kişisel olarak Hakan Ateş bey hem de kurum olarak DenizBank'ın Türk sporuna ve Galatasaray'a verdiği destek kapsamında hayata geçiriyoruz. Bu bir hızlı ödeme sistemi. Avrupa'da bir çok statta ön ödemeli sistemler var. Çok değişik bir uygulama. Pratiği çok kolay. Herhangi bir başka bankanın kredi kartı ile de ödeme yapabiliyorsunuz."



Uygulamayın harcamaların kayıt altına alınması açısından devlet için de önemli olduğunu aktaran Cengiz, "Dijitalleşen dünyanın kolaylıklar dünyası olması gerekir. Hem tüketiciyi hem de hizmet vereni yormaması, her şeyin de devletimiz için kayıt aldığı alınması gerekir. Bu uygulama bütün harcamaları kayıt altına aldığı için devletimiz için de gerekli ve yararlı." ifadelerini kullandı.



Mustafa Cengiz, anlaşmanın süresiyle ilgili bilgi vererek, "Anlaşma 1 yıllık ama uzatacağız. Bunun için de bir ön ödeme yaptılar. Taraftarımız akıllı telefonuna yükleyeceği ücretsiz uygulama ile her kartta ve her ATM'de kolaylıkla kullanacak." şeklinde görüş belirtti.



Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, makro hedeflerinde fastPay uygulamasının önemli bir yer tutacağını aktararak, "Amacımız kulübü sağlıklı, sürdürülebilir, kalıcı bir mali yapıya kavuşturmak. Bunun için her fırsatı değerlendiriyoruz. Açık söylemek gerekirse sineğin yağını çıkarmaya çalışıyoruz. Makro hedeflerimiz var. Bu hedefler içinde fastPay'in de önemli bir yer alacağını düşünüyorum. Bu komplekste 65 mağaza ve 9 ticari işletme var. Metro çıkışı ve aslanlı yolu da değerlendireceğiz. Ciddi girişimlerimiz var. Bundan lira bazında bir gelir elde ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- Ateş ve Cengiz, Galatasaray Müzesi'ni ziyaret etti



Toplantının ardından Mustafa Cengiz, Hakan Ateş'e 10 numaralı forma hediye etti. Hakan Ateş, Mustafa Cengiz ve beraberindekiler Galatasaray Müzesi'ni gezdi. Müze girişinde ödemeyi Hakan Ateş fastPay kullanarak yaptı. Bu sırada dört bilet alan Ateş, "limitimi bitirdiniz" şeklinde espri yaptı.



Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise ödemeyi alan çalışana "daha fazla para çekseydin. DenizBank'a olan borcu bitirmemiz lazım." demesi gülüşmelere neden oldu.



Ateş, müze içindeki GS Store'dan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'a forma, kızına da hediye olarak ayıcık satın aldı.

