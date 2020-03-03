fastPay ile COLIN'S mağazalarında kazandıran iş birliği - Son Dakika

fastPay, hazır giyim sektörü markası COLIN'S ile mağaza alışverişlerinde cep telefonundan temassız ödeme kolaylığı sağlayan iş birliği gerçekleştirdi.

DenizBank açıklamasına göre, DenizBank'ın yenilikçi dijital cüzdanı fastPay, sunduğu avantajları, her geçen gün yenisini eklediği iş birlikleri ile zenginleştiriyor. Bu çerçevede son olarak COLIN'S ile önemli bir iş birliği hayata geçirildi.

Buna göre, DenizBank müşterisi olsun, olmasın herkesin faydalanabileceği fastPay ile cüzdan taşıma derdi olmadan, nakit paraya ihtiyaç duymadan, sadece cep telefonunu yan çevirip ekranda çıkan QR kodu (kare kod) okutarak COLIN'S mağazalarında ödeme yapmak mümkün olacak.

fastPay ile yapılacak 150 TL ve üzerindeki ödemelerde de 30 TL değerinde COLIN'S puan hediye edilecek. Kampanya, 31 Mart'a kadar devam edecek.



"Konforlu, kolay ve fırsatlar sunan nakitsiz ödeme dönemini başlatıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, müşterilerinin sadece finansal ihtiyaçlarına değil, hayatlarının her noktasına dokunan ve işlerini kolaylaştıran çözümler üreten bir inovasyon üssü gibi çalıştıklarını belirtti.

Özdoğan, 3 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcısı bulunan ve ödeme sistemi olarak Türkiye'de finansal kapsayıcılık vizyonuna öncülük eden fastPay ile herhangi bir bankanın müşterisi olsun, olmasın tüm kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini aktararak, "Dijitaldeki temel stratejilerimizden biri olan 'müşterinin olduğu yerde hazır bulunmak' ilkemize dayanarak, insanların günlük hayatının pek çok alanına dokunan, yaşam kalitesine katkı sağlayan proje ve iş birliklerini hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda COLIN'S ile yaptığımız anlaşma ile fastPay kullanıcıları için konforlu, kolay ve fırsatlar sunan nakitsiz ödeme dönemini başlatıyoruz. Sektördeki trendlerden beslenerek yeni projeler geliştirmeye ve sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Genç ve dinamik bir ruha sahip fastPay ile müşterilerimize avantaj sağlıyoruz"

COLIN'S Global Pazarlama Müdürü Aytaç Dalyan da fastPay ile iş birliğine imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"COLIN'S olarak jean odaklı moda ürünlerimizle gençlerin hayattan daha fazla keyif almasını hedefliyoruz. Marka özümüzle örtüşen, bizimle aynı hedef kitleye seslenen markalarla iş birlikleri geliştirmeye de önem veriyoruz. Genç ve dinamik bir ruha sahip fastPay uygulaması ile de müşterilerimize kolaylık ve avantaj sağlıyoruz. Keyifli alışverişleri için keyifli bir ödeme seçeneği sunduğumuz müşterilerimiz aynı zamanda COLIN'S puan da kazanabilecekler. DenizBank ile iş birliğimizin önümüzdeki dönemlerde de devam etmesini diliyoruz."