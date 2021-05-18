fastPay Wildcats CSGO koçunu arıyor! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan fastPay Wildcats CSGO koçunu arıyor.
Organizasyon bu haberi sosyal medya hesapları üzerinden duyurmadı. Bunun yerine organizasyonun CS: GO oyuncularından biri olan Emre "duggyversus" Oktay, kişisel Twitter hesabı üzerinden takımları için koç aradıklarını duyuran bir gönderi paylaştı. Emre Oktay'ın paylaştığı Tweet ise şu şekildeydi:
Merhabalar, Istanbul Wildcats takimi icin koc arayisi icerisindeyiz. Tecrubeli, disipline edebilecek ve teorik olarak yeterli kapasitede olan, oyunu bilen ve anlayan birini ariyoruz. contact: eoktay502@gmail.com
Organizasyonun geçtiğimiz günlerde Intel ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası Finallerinde Sangal Esports'a karşı kaybetmesi koç arayışını fitilleyen ana sebep olabilir. Umuyoruz ki fastPay Wildcats yeni anlaşılacak olan koçla birlikte CS: GO sahnesine eskisinden daha da güçlü dönebilir.
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