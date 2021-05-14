fastPay Wildcats PUBG kadrosu ile yollarını ayırdı! - Son Dakika

Başarılı Türk Espor organizasyonlarından biri olan fastPay Wildcats PUBG kadrosu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Tecrübeli takım uzun bir süre bünyesinde PUBG mücadelesi veren oyuncularına teşekkür ederek veda etti.

fastPay Wildcats espor sektörünün çoğu oyununda yer alıyor. Başarılı takımın PUBG kadrosu ile yollarını ayırmasından sonra taraftarların aklına yeni bir kadro oluşturacağı da geldi. sektöründe büyük yer edinmiş bir oyun ve ayrıca en çok turnuva düzenlenen oyun olarak biliniyor. Bu yüzden çoğu takımın PUBG arenasında kendini göstermesi için bir takımı bulunuyor. Henüz bir açıklama gelmese de fastPay Wildcats tarafı yeni PUBG oyuncuları arıyor olabilir. Başarılı organizasyonun yakın bir zamanda gelişmeler hakkında taraftarlarını haberdar edeceğini düşünüyoruz.