fastPay Wildcats TEKKEN Mastery Tournament 5'te Avrupa İkincisi oldu! - Son Dakika
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fastPay Wildcats TEKKEN Mastery Tournament 5'te Avrupa İkincisi oldu!

09.07.2021 02:40
fastPay Wildcats TEKKEN Mastery Tournament 5'te Avrupa İkincisi oldu!

Türkiye'nin en büyük espor organizasyonlarından fastPay Wilcats'in oyuncusu Hakan "KickingMachinee" Doğan TEKKEN Mastery Tournament 5'te Avrupa İkincisi oldu.

Bulunduğu her oyunda başarılarıyla gündeme gelen espor organizasyonu fastPay Wildcats TEKKEN Mastery Tournament 5'te Avrupa İkincisi oldu.

Ülkemizi Avrupa espor sahnesinde temsil eden organizasyonlar ve oyuncularımız gün geçtikçe artmaya devam ediyor. fastPay Wildcats TEKKEN oyuncusu Hakan "KickingMachinee" Doğan aldığı galibiyetlerle ülkemizi Avrupa İkincisi yaptı. Organizasyon, duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarıyla ve takipçileriyle paylaştı.

Öncelikle fastPay Wildcats'i ardından Hakan "KickingMachine" Doğan'ı tebrik ediyoruz. Bayrakları gelecek turnuvalarda astırmanız dileğiyle!

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Tekken, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar fastPay Wildcats TEKKEN Mastery Tournament 5'te Avrupa İkincisi oldu! - Son Dakika


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