fastPay Wildcats Valorant Akademi kadrosu şampiyon oldu! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan fastPay Wildcats Valorant Akademi kadrosu girdiği ilk turnuvada şampiyon oldu. fastPay Wildcats şampiyonluk görselini sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına paylaştı.

Valorant ekosistemine hızlı bir şekilde adapte olan organizasyon geçtiğimiz günlerde anlaştığı akademi kadrosuyla şampiyon oldu. Organizasyon "Gamify Topluluk Turnuvası"na katıldı ve büyük ödülün sahibi oldu. Bu denli hızlı bir atılım espor ekosisteminde kolay kolay görülen bir durum değil.

Organizasyonun geçtiğimiz günlerde anlaştığı yetenekli kadro ise şu şekilde:

Eren "Rose" Erzan

Mehmet Berkan "Beko" Telli

Mert "Wootlax" Alkan

Eray "Y2J" Budak

Zeki Mert "Zeko" Ünür

Playerbros ekibi Valorant Akademi kadrosuna gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz.