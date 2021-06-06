fastPay Wildcats VFŞL Yaz Mevsimi formasını duyurdu! - Son Dakika

Geçtiğimiz sezonun League of Legends Şampiyonluk Ligi Şampiyonu fastPay Wildcats VFŞL Yaz Mevsimi formasını duyurdu.

Bu duyuru, bugün BBL Esports'un ardından duyurulan ikinci forma özelliğini taşıyor. Organizasyon aynı BBL Esports gibi forma duyurusunu bir video ile paylaştı.

Organizasyon bünyesinde bulunan oyuncular "Summer Edition" formasını giyerek kamera karşısına geçti. Formanın orta bölgesinde fastPay logosu yer alıyor. Sağ göğüste ise Doritos logosuna yer verilirken sol göğüste ise Wildcats logosu yer alıyor. Omuz kol arasına ise WD_BLACK logosu yerleştirilmiş. Formanın kol bitiş yerine ise #GOWILD hashtagi yerleştirilmiş. Arkaya geçtiğimizde ise oyuncunun nicki, adı soyadı ve Little Caesars logosu yerleştirilmiş.

Formanın satışı ve çekilişi hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmamış. Taraftarların yorumlarına göz atacak olursak birçok taraftar formayı beğenmişe benziyor.

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