fastPay Wildcats ZULA kadrosu ile yollarını ayırdı! - Son Dakika
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fastPay Wildcats ZULA kadrosu ile yollarını ayırdı!

fastPay Wildcats ZULA kadrosu ile yollarını ayırdı!

17.08.2021 00:23

Birçok oyunda başarılı bir performans sergileyen espor organizasyonu fastPay Wildcats ZULA kadrosu ile yollarını ayırdı.

fastPay Wildcats, sosyal medya kanalları aracılığıyla paylaştığı ayrılık gönderisinde "Efsane Zula kadromuza TESFED Türkiye finali ile birlikte veda ettik. Kadromuz ile Zula Süper Lig şampiyonluğu ve gelecek planları hakkında konuştuğumuz videoya hikayemizden ulaşabilirsiniz." açıklamasına yer verdi.

Eğer siz de bu videoyu izlemek isterseniz tıklayarak videoya hızlıca ulaşabilirsiniz. Buna ek olarak videoyu sitemiz üzerinden izlemek isterseniz videoyu hemen aşağıya bırakıyoruz, keyifli seyirler!

Playerbros ekibi olarak bu ayrılığın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Zula kadrosuna gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros
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Türkiye, Medya, Zula, Gamegar, Son Dakika

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