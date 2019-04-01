Son Dakika Haberleri: Fasttrack Nedir? Makronet Fasttrack Yolculuğunu Nasıl Tanımlamaktadır?

Fasttrack Nedir? Makronet Fasttrack Yolculuğunu Nasıl Tanımlamaktadır?

35 dakika önce

Makronet'in Microsoft Küresel Program Yöneticisi Eren Yay, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Makronet'in Microsoft Küresel Program Yöneticisi Eren Yay, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

FastTrack hakkında merak edilenleri cevaplayan Yay, konuşmasını şöyle sürdürdü: "FastTrack Microsoft 365'e hızlı ve güvenli bir şekilde geçmenizi sağlayan ve bu sırada firmanıza değer katmanıza yardımcı olan bir müşteri başarısı programıdır. Makronet, Türkiye'de 8 dünyada 300 iş ortağından biridir. Microsoft ürünleri geliştirme ve güncellemeleri ile birlikte çok uzun bir yolculuk. Biz de bu yolculuk sırasında müşterilerimize de destek olup her birinden harika bir başarı hikayesi çıkarmayı planlıyoruz."
Kaynak: Wise.tv

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:32 

TV, Microsoft, Sektörel, Ekonomi
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