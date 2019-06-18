Son Dakika Haberleri: Fasulye altın çağını yaşıyor
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Fasulye altın çağını yaşıyor

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde taze fasulye çiftçinin yüzünü güldürdü.

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Bursa'nın İznik ilçesinde taze fasulye çiftçinin yüzünü güldürdü.

İznik'in Boyalıca Mahallesi'nde çiftçisinin ilk turfanda ektiği fasulyelerin hasadı başladı. Fasulye altın çağını yaşayarak rekora koşuyor. Boyalıca çiftçisi turfanda olarak tarlasına ektiği organik fasulyeleri toptan satıyor. Fasulyeler tüccar vasıtasıyla İstanbul Bayrampaşa, Kadıköy, Bursa, İzmit ve Gebze hallerine gönderiliyor. Hallerden de pazar tezgahlarında yerini alıyor. Çiftçilerin şubat ve mart ayında ektiği taze fasulyeler sabah saatlerinde toplanıp çevre hallere gönderiliyor.

Boyalıca'da şu anda fasulyenin toptan fiyatı 8 lira. Üretici fiyatlardan hayli memnun. Boyalıca'da kabak ise 2 liradan satılıyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:13 Kaynak: İHA
boyalıca, bursa, iznik, Ekonomi
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