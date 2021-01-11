Fasulye hasat makinaları teslim alındı - Son Dakika

Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle alınan 1 adet fasulye hasat makinası ve 1 adet fasulye harman makinası teslim alındı.

Makinaları teslim alan Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Özelgül, "Projenin adı Tercan ilçesinde beyaz fasulye üretiminin artırılması ve yaygınlaştırılması. Tamamı hibe olan proje tutarı 180 bin TL'dir. Bu proje ille yörede yaşayan çiftçi ailelerini, kuru fasulye bitkisi yetiştiriciliğinde hasat ve harmanda geçen zaman ve iş gücünü azaltmak için makine kullanımını teşvik ederek üretim miktarını artırmak, geçim kaynağına yardımcı olmak, tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlamak, bölgedeki üreticilere örnek teşkil etmek, bölgede kuru fasulye yetiştiriciliği yönünden tarımsal faaliyetlerin gelişmesini sağlayarak öncelikli olarak bölgenin ihtiyacını karşılamak, aile ve yurt ekonomisine katkı sağlamak, kırsal kesimden göçü önleyerek bilinçli üretim amaçlanmaktadır. Hasadın makinelerle yapılması diğer çiftçilere örnek teşkil edeceğinden, çiftçiler elle hasat yapmayı bırakıp makineleşmeye geçerek daha az iş gücü ve zamanla daha fazla üretimin yapılması hedeflenmiştir" dedi. - ERZİNCAN